Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Стоїмо “Пліч-о-пліч”.

Волонтер зі Швейцарії Bänz Margot та його організація HUMAN FRONT AID на базі штабу БФ “Пліч-о-пліч” продовжують надавати допомогу людям, які опинилися в найскладніших життєвих обставинах та зараз проживають у місті Одеса.

Фінансова допомога ВПО в Одесі – які умови отримання і куди звертатися

Про допомогу

По допомогу можуть звернутися тільки ті, хто ще жодного разу не отримував фінансової помочі від Bänz Margot (Бена). Ті, хто вже отримував, не гайте час, не дзвоніть, всі данні щодо отримання допомоги ретельно перевіряються.Умови отримання фінансової допомоги:

Сім’ї ВПО з людьми-інвалідами 1 та 2 групи інвалідності;

Сім’ї ВПО з онкохворим членами родини, які зараз проходять лікування;

Сім’ї ВПО з лежачими тяжко хворими.

Куди звертатися

Якщо ви підпадаєте під вищевказані критерії, вам необхідно дзвонити на номер телефону тільки сьогодні до набраної кількості домогосподарств за телефоном: 0671270009. Вас запишуть з указанням дати та часу, коли необхідно підійти на проспект Шевченка, 1/2 з наявністю всіх інших/документів/виписок/посвідчень.

“Обов’язково надати персональні документи ( довідки, що підтверджують категорію, паспорт громадянина, свідоцтво про народження (дитини), ІПН). Одна особа з домогосподарства реєструє усіх членів родини”, – йдетьсяв повідомленні.

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