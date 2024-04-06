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Допомога після звільнення з полону – як подати заявку на виплату у 100 тисяч гривень

Журналіст
Допомога після звільнення з полону – як подати заявку на виплату у 100 тисяч гривень

Українцям, яких незаконно утримувала росія, належить допомога після звільнення з полону. Йдеться про виплату у 100 тисяч гривень

Про це повідомив омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець, передає НСН.

Людина, звільнена з полону,  упродовж будь-якого часу від моменту визволення, може подати заяву на одноразову грошову допомогу у сумі 100 000 гривень.

Отримати допомогу можна незалежно від щорічної грошової підтримки.

Допомога після звільнення з полону – як подати заявку на виплату у 100 тисяч гривень

Допомога після звільнення з полону – як подати заявку на виплату у 100 тисяч гривень

Для отримання виплати потрібно:

  • заповнити заяву та обов’язково зазначити вид допомоги “одноразова грошова допомога”. Зразок заяви можна знайти за посиланням;
  • додати підтвердження факту затримання від Комісії з питань встановлення факту позбавлення свободи;
  • долучити довідку з реквізитами особового банківського рахунку.

Відправити заяву можна за адресами:

  • Чоколівський бульвар, 13, місто Київ, 03186, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
  • на електронну скриньку info-gr@minre.gov.ua.

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