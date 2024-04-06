11
Тег:
Економіка
11

Допомога для військових – хто може отримати компенсацію на купівлю житла

Журналіст
Допомога для військових хто може отримати компенсацію на купівлю житла

Члени родин загиблих захисників України та ветерани війни можуть отримати компенсацію на купівлю житла. Для цього у бюджеті на 2024 рік було закладено 5,75 млрд гривень

Про це повідомляє НСН з посиланням на урядовий портал.

Хто може отримати компенсацію:

  • люди з інвалідністю І та II груп, отриманою внаслідок війни;
  • внутрішні переселенці (ВПО), які є учасниками бойових дій або мають інвалідність III групи, отриману внаслідок війни. Потрібно бути зареєстрованим у базі даних ВПО до повномасштабного вторгнення Росії;
  • члени сімʼї загиблих захисників чи захисниць.

Допомога для військових – хто може отримати компенсацію на купівлю житла

Допомога для військових хто може отримати компенсацію на купівлю житла

Для отримання коштів спочатку потрібно стати на квартирний облік, а потім подати до ЦНАПу або органу соціального захисту за місцем перебування такі документи:

  • заява на призначення грошової компенсації;
  • копія паспорта;
  • копія посвідчення учасника бойових дій/особи з інвалідністю внаслідок війни/члена сім’ї загиблого захисника/захисниці;
  • копія довідки про безпосередню участь особи у бойових діях;
  • письмова згода в довільній формі кожного повнолітнього члена сімʼї;
  • копії документів, що підтверджують родинні стосунки між заявником і членами його сім’ї (свідоцтва про шлюб, про народження, про встановлення батьківства, зміну прізвища тощо);
  • копія рішення про взяття на квартирний облік на себе та кожного члена сімʼї;
  • довідка про наявність чи відсутність зареєстрованого права власності на житло;
  • довідка ВПО з 2014 по 24.02.2022.

Потім необхідно отримати рішення комісії про компенсацію, відкрити спецрахунок в “Ощадбанк”, подати копію договору з банку до органу соцзахисту, дочекатися зарахування грошей.

Варто зазначити, що купити житло потрібно протягом року, а у разі припинення дії воєнного стану – протягом шести місяців. Оформити право на житло потрібно протягом 30 днів.

Ще новини України: Грошова допомога на оренду житла: хто може отримати до 18 тисяч гривень

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×