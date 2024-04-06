Члени родин загиблих захисників України та ветерани війни можуть отримати компенсацію на купівлю житла. Для цього у бюджеті на 2024 рік було закладено 5,75 млрд гривень

Про це повідомляє НСН з посиланням на урядовий портал.

Хто може отримати компенсацію:

люди з інвалідністю І та II груп, отриманою внаслідок війни;

внутрішні переселенці (ВПО), які є учасниками бойових дій або мають інвалідність III групи, отриману внаслідок війни. Потрібно бути зареєстрованим у базі даних ВПО до повномасштабного вторгнення Росії;

члени сімʼї загиблих захисників чи захисниць.

Допомога для військових – хто може отримати компенсацію на купівлю житла

Для отримання коштів спочатку потрібно стати на квартирний облік, а потім подати до ЦНАПу або органу соціального захисту за місцем перебування такі документи:

заява на призначення грошової компенсації;

копія паспорта;

копія посвідчення учасника бойових дій/особи з інвалідністю внаслідок війни/члена сім’ї загиблого захисника/захисниці;

копія довідки про безпосередню участь особи у бойових діях;

письмова згода в довільній формі кожного повнолітнього члена сімʼї;

копії документів, що підтверджують родинні стосунки між заявником і членами його сім’ї (свідоцтва про шлюб, про народження, про встановлення батьківства, зміну прізвища тощо);

копія рішення про взяття на квартирний облік на себе та кожного члена сімʼї;

довідка про наявність чи відсутність зареєстрованого права власності на житло;

довідка ВПО з 2014 по 24.02.2022.

Потім необхідно отримати рішення комісії про компенсацію, відкрити спецрахунок в “Ощадбанк”, подати копію договору з банку до органу соцзахисту, дочекатися зарахування грошей.

Варто зазначити, що купити житло потрібно протягом року, а у разі припинення дії воєнного стану – протягом шести місяців. Оформити право на житло потрібно протягом 30 днів.

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