У Мінреінтеграції повідомили, чи будуть враховувати документи про склад сім’ї при нарахуванні виплат ВПО

Документи про склад сім’ї враховуватимуть при призначенні виплат внутрішньо переміщеним особам

Про це повідомляє НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Чи враховуватимуть документи про склад сім’ї при нарахуванні виплат ВПО

Стало відомо, що на гарячу лінію Мінреінтеграції час від часу надходять скарги громадян, що під час прийому документів на нарахування виплат не беруть у розрахунок акти обстеження щодо складу сім’ї.

«Люди мають отримувати належні їм виплати ВПО, навіть якщо члени їхніх сімей не проживають разом із ними на підконтрольній території», – зазначила Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

Такий акт обстеження складу сімʼї можуть видати ОСББ, управителі дому або інші комунальні підприємства. Нині форма цієї довідки є довільною, але вона повинна бути затверджена, наприклад, місцевою владою.

За результатами наради Ірина Верещук доручила напрацювати єдину форму відповідної довідки, яку прийматимуть в управліннях соціального захисту.

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