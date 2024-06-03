Безробітні українці можуть отримувати 12 000 гривень в місяць, якщо приєднаються до програми “Армія відновлення”.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Моя Допомога.

Повідомляється, що “Армія відновлення” залучає безробітних українців до відбудови та відновлення України. За це їм виплачують заробітну плату. Загалом учасники програми вже заробили майже 1 млрд гривень.

Проєкт працює у 19 регіонах країни. Серед найбільш активних учасників проекту Харківська область, там видали 23 850 направлень, Донецька – 16 300 направлень, Київська – 15 000, Чернігівська – 14 800, Полтавська – 14 500.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону.

Безробітні українці можуть отримувати 12 000 гривень в місяць – що для цього потрібно

Найчастіше безробітних залучають до:

робіт з забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій

розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги

надання громадянам соціальних послуг в місцях зосередження внутрішньо переміщених осіб та адресної допомоги ВПО;

плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ, пошиття одягу та ремонту військової амуніції

допомоги з догляду за пораненими військовослужбовцями в медзакладах

розбору завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, які пошкоджені в результаті бойових дій

облаштування та укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття

Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 12 000 грн, в разі роботи повний місяц.

Для того, щоб взяти участь у програмі потрібно стояти та обліку у Центрі зайнятості та укласти строковий трудовий договір на період виконання робіт.

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