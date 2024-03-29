Як отримати 10800 грн: триває реєстрація на грошову допомогу на Львівщині

Триває реєстрація на грошову допомогу на Львівщині. Людина, яка відповідає усім критеріям, озвученим благодійниками, може отримати 10800 гривень.
Карітас Стрийської єпархії у рамках проєкту NIN – Humanitarian Protection for Conflict Affected People in Ukraine продовжує реєстрацію на багатоцільову грошову допомогу для ВПО, що мешкають у Стрийському районі Львівської області.
Як отримати 10800 грн на людину: критерії і умови
Допомогу у розмірі 10 800 грн на людину (не більше 4 грантів на родину) можна отримати лише за умови відповідності всім перерахованим нижче критеріям:
- сім’я евакуйована з територій, окупованих після 24 лютого 2022 року, або з територій, що зараз є зоною проведення активних бойових дій;
- голова домогосподарства жінка, у сім’ї є неповнолітні діти та люди з інвалідністю 1 чи 2 групи АБО сім’я з дітьми, де головою домогосподарства є жінка, яка ДОГЛЯДАЄ за особою з інвалідністю з дитинства 1 або 2 групи;
- дохід сім’ї включно з виплатами для ВПО не перевищує 6170 грн в місяць на одного члена сім’ї;
- важкі побутові умови;
- жоден з членів сім’ї не отримував фінансову допомогу від благодійних організацій протягом останніх 3 місяців.
Детальнішу інформацію про отримання фінансової допомоги можна отримати за номером телефону: 0935452847.
Після реєстрації з Вами сконтактують працівники Стрийського Карітасу та призначать час для заповнення документів для подальшої реєстрації.
Із собою потрібно буде мати оригінали документів:
- паспорт всіх повнолітніх членів сім’ї (у разі ID карти – довідку про місце реєстрації),
- індивідуальний податковий номер (ІПН) на всіх членів сім’ї, в т.ч. ІПН для дитини,
- довідки ВПО,
- реквізити банківського рахунку (IBAN),
- свідоцтво про народження дітей, довідки про дохід всіх членів сім’ї, а також документи, що підтверджують інвалідність.
Деталі та подача заявки тут
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