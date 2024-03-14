Одяг і продукти: де можна отримати допомогу – список адрес і контактів

Телеграм-канал Моя допомога зібрав актуальний список адрес, де можна отримати допомогу станом на зараз. Тут адреси, телефони і посилання для реєстрації. Критерії надання допомоги у кожному конкретному випадку різні. Вся детальна інформація – нижче.

Де можна отримати допомогу

Запоріжжя – одяг для потребуючих

Одяг для потребуючих у Запоріжжі від волонтерського центру “Пелюсток 2.0”.

Допомога для всіх. Речі на дітей від 0 до 5 років, гарні речі на новонароджених. З собою документ, що посвідчує особу.

Видача Вт; Ср; Чт з 13:00 до 15:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Поштова 1

Продукти у Хмельницькому

Триває видача продуктових наборів для ВПО від міської ради у Хмельницькому.

Для ВПО, які проживають на території Хмельницької міської територіальної громади та мають діючі довідки, що видані управлінням праці та соціального захисту Хмельницької міської ради після 24 лютого 2022 року. Для тих, хто не отримував раніше.

Видача з понеділка по четвер з 9:00 до 16:00.

Адреса: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 40

Одеса – продукти

Відкрито реєстрацію на продуктові набори для сімей загиблих військовослужбовців в Одесі

Обов’язкові умови – набір можуть отримати діти загиблих військових і безвісти зниклих захисників. Для реєстрації необхідно:

Діти загиблих військових: внести при реєстрації у гугл-формі ПІБ та паспортні дані дружини або опікуна, номер телефону, номер свідоцтва про смерть, а також документа з частини, який підтверджує, що людина проходила службу

Діти безвісти зниклих військових: внести при реєстрації у гугл-формі ПІБ та паспортні дані дружини або опікуна, номер телефону, номер документа, що підтверджує цю категорію, а також документа з частини, який підтверджує, що людина проходила службу

Після успішної реєстрації ви зможете отримати продуктовий набір 17 березня на благодійному фестивалі MoreFest у Парку Горького. Початок реєстрації на набори в Парку Горького – о 12:30, початок видачі – о 13:30.

Подати заявку – тут

Всебічна і продуктова допомога у Запоріжжі

Відкриті форми на всебічну та продуктову допомогу для сімей загиблих, зниклих безвісті воїнів у Запоріжжі

БФ “Допомога справою” пропонує комплексну допомогу тим, хто потребує підтримки найбільше. Фонд надає психологічну, юридичну, гуманітарну та інформаційну допомогу через неформальну освіту. Місія фонду – допомагати сім’ям загиблих воїнів, сім’ям з дітьми та іншим вразливим категоріям населення знаходити шлях до нового початку.

Отримати всебічну допомогу – тут

Отримати продуктовий набір – тут

Луцьк – одяг

Працює “Банк одягу” для вразливих верств населення у Луцьку.

Відкритий Банк одягу щодня (понеділок – п’ятниця) з 10:00 до 15:00. Одяг та взуття.

Адреса: м. Луцьк, вул. Івана Франка, 44б.

Довідки: (099) 434-43-28

Дитячі одяг і взуття у Дніпрі

Видача дитячого одягу та взуття для ВПО у Дніпрі.

Соціальний гардероб для ВПО з Краматорського району, які зараз мешкають у Дніпрі.

Речі не нові, але в гарному стані.

Видача 15 березня (п’ятниця) з 11:00 – 13:00 за адресою: м. Дніпро , проспект Дмитра Яворницького, 42.

Продукти у Херсоні

Відкрита реєстрація на видачу продуктових наборів для тих, хто проживає на території Херсонської громади

Деталі у формі.

Подати заявку тут

Одяг в Івано-Франківську

Благодійна акція “Мить добра” в Івано-Франківську.

Великий вибір одягу, як для дорослих, так і для дітей. Допомогу можуть отримати ВПО та місцеві мешканці. З собою потрібно мати паспорт, ІПН, свідоцтво про народження дітей та довідку ВПО за наявності.

Видача допомоги 15 березня з 12:00 до 14:00 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Крихівецька, 102.

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