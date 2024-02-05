Допомога постраждалим від війни в трьох областях: як отримати 23 500-33 000 грн

Допомога постраждалим від війни буде надаватися Естонською радою у справах біженців, інформує Мінреінтеграції, передає НСН.

Так, у межах «Програми екстреної підтримки засобів до існування» домогосподарства трьох регіонів можуть отримати субсидії на започаткування або відновлення економічної діяльності. Про це повідомляється на сайті організації.

Допомога постраждалим від війни надаватиметься в трьох областях

Подати заявку на участь у програмі можуть мешканці таких громад:

Широківської та Новомиколаївської Запорізької області;

Березнегуватської та Казанківської Миколаївської області;

Шевченківської та Слобожанської, що на Харківщині.

Скільки можна отримати і на що саме

Вони зможуть отримати від 23 500 до 33 000 гривень залежно від діяльності. Допомога буде перерахована на вказаний банківський рахунок.

Грантова підтримка надається для запуску або відновлення таких видів господарської діяльності:

тваринництво,

виробництво молочної продукції,

птахівництво,

городництво,

бджолярство тощо.

Як подати заявку

Дізнатися докладніше про умови участі, а також подати заявку на участь у програмі можна за посиланням. Дедлайн — 29 лютого 2024 року.

За додатковою інформацією можна звертатися за номером: (067) 508-08-39, або на електронну адресу: livelihoods@pagulasabi.ee.

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