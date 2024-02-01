Грошова допомога: у двох областях відкрили прийом заявок на отримання 10800 грн

Мешканці у двох областях можуть подати заявку на отримання 10800 грн. Відновлюється реєстрація на фінансову допомогу від ГО “Відповідальні громадяни” в партнерстві з World Vision у Харківській і Дніпропетровській областях.
Загальна сума допомоги становить 10800 грн на кожного члена домогосподарства.
Оформити допомогу можуть мешканці: Кегичівскої громади Харківської області і Софіївської громади Дніпропетровської області.
Допомогу можуть отримати особи/родини, які не отримують/отримували (протягом 3 останніх місяців) грошову допомогу від міжнародних організацій та можуть документально підтвердити чотири і більше критеріїв вразливості.
Хто може подати заявку на отримання 10800 грн
Критерії вразливості:
- домогосподарства з доходом нижче 6318 грн на особу на місяць (соціальна допомога та виплати не включаються до розрахунку);
- домогосподарства з 2 і більше дітьми;
- домогосподарство з вимушено переміщеними особами (ВПО);
- неповне домогосподарство, яке очолюється однією особою (чоловік або жінка);
- домогосподарства з вагітними/годуючими жінками;
- домогосподарства з літніми членами (старше 60 років) (включаючи одинокі домогосподарства / домогосподарства, очолювані літніми людьми);
- домогосподарства з людьми з інвалідністю (психічною або фізичною);
- домогосподарство, члени якого отримали поранення або загинули внаслідок обстрілів;
- домогосподарства, житло яких було зруйновано або пошкоджено внаслідок конфлікту.
Додаткові критерії:
- Домогосподарство що проживає у будинку приймаючої сім’ї, орендованому будинку, притулку.
- Домогосподарство що проживає у безпосередній близькості до лінії фронту (30 км).
Після заповнення форми у разі відповідності критеріям вразливості, вимогам програми та відбору з претендентом зв’яжуться спеціалісти і запросять на реєстрацію, де претендентові необхідно буде підтвердити вказані критерії вразливості. Після досягнення ліміту форми будуть автоматично закриті.
Як подати заявку
- Кегичівска громада Харківської області – Подати заявку тут
- Софіївська громада Дніпропетровської області – Подати заявку – тут
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