Грошова допомога: у двох областях відкрили прийом заявок на отримання 10800 грн

Мешканці у двох областях можуть подати заявку на отримання 10800 грн. Відновлюється реєстрація на фінансову допомогу від ГО “Відповідальні громадяни” в партнерстві з World Vision у Харківській і Дніпропетровській областях.

Загальна сума допомоги становить 10800 грн на кожного члена домогосподарства.

Оформити допомогу можуть мешканці: Кегичівскої громади Харківської області і Софіївської громади Дніпропетровської області.

Допомогу можуть отримати особи/родини, які не отримують/отримували (протягом 3 останніх місяців) грошову допомогу від міжнародних організацій та можуть документально підтвердити чотири і більше критеріїв вразливості.

Хто може подати заявку на отримання 10800 грн

Критерії вразливості:

домогосподарства з доходом нижче 6318 грн на особу на місяць (соціальна допомога та виплати не включаються до розрахунку);

домогосподарства з 2 і більше дітьми;

домогосподарство з вимушено переміщеними особами (ВПО);

неповне домогосподарство, яке очолюється однією особою (чоловік або жінка);

домогосподарства з вагітними/годуючими жінками;

домогосподарства з літніми членами (старше 60 років) (включаючи одинокі домогосподарства / домогосподарства, очолювані літніми людьми);

домогосподарства з людьми з інвалідністю (психічною або фізичною);

домогосподарство, члени якого отримали поранення або загинули внаслідок обстрілів;

домогосподарства, житло яких було зруйновано або пошкоджено внаслідок конфлікту.

Додаткові критерії:

Домогосподарство що проживає у будинку приймаючої сім’ї, орендованому будинку, притулку.

Домогосподарство що проживає у безпосередній близькості до лінії фронту (30 км).

Після заповнення форми у разі відповідності критеріям вразливості, вимогам програми та відбору з претендентом зв’яжуться спеціалісти і запросять на реєстрацію, де претендентові необхідно буде підтвердити вказані критерії вразливості. Після досягнення ліміту форми будуть автоматично закриті.

Як подати заявку

Кегичівска громада Харківської області – Подати заявку тут

Софіївська громада Дніпропетровської області – Подати заявку – тут

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