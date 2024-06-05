БО БФ “Життя “Допоможемо вижити” видаватиметься гуманітарна допомога для ВПО на Київщині. Переселенці зможуть отримати миючі засоби та гігієнічні набори.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на БО БФ “Життя “Допоможемо вижити”.

Благодійна організація запрошує внутрішніх переселенців отримати миючі засоби, дитячу та дорослу гігієну.

Детальніше про допомогу

Благодійний фонд “БО””БФ” ‘Життя’ “Допоможемо вижити” оголошуємо видачу гуманітарної допомоги у вигляді :

дитячих підгузків від 2 до 4,

підгузки для дорослих,

миючих засобів,

засоби індивідуального захисту

Видача гуманітарної допомоги для ВПО на Київщині – хто і що може отримати

Запрошуються для видачі допомоги такі категорії громадян:

особи які приїхали з деокупації іостанній місяць знаходяться у Київській області;

багатодітні;

багатодітні(малозабезпечені);

дружини військових які вважаються безвісти зниклими;

військові ветерани;

військові які отримали поранення;

новоприбулі ВПО.

Як отримати

Отримати можна 06.06 на 12.00 за адресою : м. Обухів, вул. Київська 121а біля бебі шопа.

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