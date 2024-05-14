ГО “Територія Добра Поділля” відкриває форму реєстрації на отримання нового одягу для дітей у Хмельницькому

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на ГО «Територія Добра Поділля»

«Шановні ВПО,багатодітні родини та ті,хто опинився в цей непростий час в складних обставинах!

Маємо в наявності НОВИЙ одяг, який Ви можете обрати для своїх діточок (залишились речі тільки для дівчат) віком від 1 до 7 років», – йдеться в повідомленні.

Також в Громадській організації розповіли, що роздача речей для ВПО, багатодітних сімей та тих, хто має потребу відбудеться у середу 15 травня.

Роздача нового одягу для дітей у Хмельницькому – як зареєструватися

ГО”Територія Добра Поділля” запрошує мам обрати одяг для своїх дівчат:

В середу з 11:00 до 13:00

За адресою: вул. М. Мазура 18/2

Організація просить попередньо зареєструватись за Гугл-формою

https://forms.gle/cDnzQHvS19QA1Umf7

Ще новини України: Продуктові набори для ВПО у Хмельницькому – хто і як може отримати