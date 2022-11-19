В Україні внаслідок відключення електроенергії може виникнути перепад напруги. Через це під загрозою виявляться всі електроприлади, що включені в мережу.

Щоб уникнути поломки, необхідно відключати електроприлади з мережі та використовувати стабілізатори напруги, попереджає NNS.

Окремі стабілізатори для побутової техніки можуть захистити у випадку, якщо напруга збільшиться до 280 Вольт, при більшому стрибку стабілізатор може згоріти.

Відключення електроенергії – що робити з електроприладами

Під час відключення електроенергії обов’язково слід вимикати всі електроприлади з мережі, оскільки після подачі струму можуть бути перепади напруги. Але і у випадку, якщо у вас не відключали струм, також варто всі прилади відключати від мережі. Справа в тому, що навіть у режимі очікування вони використовують електроенергію.

Вмикати електроприлади по черзі. Якщо у вас не було електроенергії, а після її увімкнення ви одночасно почали використовувати і телевізор, і комп’ютер, і пральну машину, це створює великий стрибок напруги. Тому найкраще чекати включення світла з увімкненим освітленням у тій кімнаті, в якій ви знаходитесь. Тільки через півгодини можна поступово і по черзі використовувати електроприлади, які вам потрібні.

Нормування та графіки. Електричний бойлер, пральну машинку потрібно використовувати лише у нічний період. Тоді немає небезпеки надмірного навантаження системи. Також важливо додати, що від деяких звичних благ цивілізації в період енергетичної кризи краще відмовитися зовсім. Замість електрочайника воду можна підігрівати на звичайній конфорці, замість тостеру смажити хліб на сковорідці, замість електричної кавоварки використовувати турку, звісно, якщо у вас є газова плита.

Джерело: “Обозреватель”

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