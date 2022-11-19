Українцям пропонують виїхати з України заради економії електроенергії

Українців закликали подумати над тим, щоб виїхати з України. Це допоможе заощадити електроенергію.

Про це пише NNS із посиланням на The Guardian.

Через масові ракетні удари Київ може зіткнутись з повним відключенням електроенергії.

За словами генерального директора ДТЕК Максима Тимченка, з кожним російським ударом енергосистема України стає менш надійною. Водночас зменшення її споживання, є ключем для її збереження.

“Якщо вони (українці, – ред.) зможуть знайти альтернативне місце для проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи”, заявив ВВС гендиректор ДТЕК.

Тимченко пояснив, що допомога енергосистемі України є також внеском у перемогу.

Зменшення електроспоживання гарантуватиме наявність світла в лікарнях, які рятують наших поранених солдатів.

“Якщо споживати менше, то госпіталі, де є поранені бійці, матимуть гарантоване електропостачання. Цим можна пояснити, що споживаючи менше або виїжджаючи, вони також роблять свій внесок”, додав Тимченко.

Відключення світла можуть тривати по кілька днів – що сказали в ДТЕК