Нітрати є постійним складником природних вод. Проте, якщо вода, забруднена нітратами, вона надзвичайно небезпечна, особливо для дітей у перші місяці життя.

У Центрі громадського здоров’я розповіли, хто ще знаходиться у групі ризику і що треба робити, аби зменшити можливий вплив нітратів на організм людини, передає NNS.

Нітрати – це солі нітратної кислоти, які є постійним складником природних вод, і в невеликих дозах вони вважаються малотоксичними. Однак в організмі під впливом кишкової мікрофлори нітрати перетворюються у нітрити, які є більш токсичними.

“В епідеміологічних дослідженнях виявлено прямий зв’язок між концентрацією нітратів у питній воді та захворюваністю на атрофічний гастрит і рак шлунка. Бо нітрати у шлунку під впливом мікроорганізмів відновлюються до нітритів, канцерогенних речовин – нітрозамінів, особливо при зниженій кислотності”, резюмували у ЦГЗ.

Відповідно до державних та європейських стандартів, концентрація нітратів у питній воді не повинна перевищувати:

Україна: водопровідна і кринична – ≤ 50,0 мг/дм3, фасована – ≤ 10 (50) мг/дм3;

ЄС: 45 мг/л.

У чому небезпека забрудненої нітратами води і хто в групі ризику?

Одним з основних механізмів токсичної дії нітритів є перетворення гемоглобіну в метгемоглобін. Це може спричинити метгемоглобінемію – захворювання, що викликає нестачу кисню в тканинах організму.

Як повідомили у ЦГЗ, норма метгемоглобіну в крові становить до 2% від загального гемоглобіну. Перевищення норми може призвести до отруєння. Розрізняють легку (10%), середню (до 40%), і важку ступінь (до 60%) отруєння.

У дітей підвищення рівня метгемоглобіну до 5% може спричинити легкий ступінь отруєння, а показник у 40-45% – навіть летальні наслідки.

У ЦГЗ пояснили, які категорії громадян перебувають в групі ризику після споживання води з високим вмістом нітратів:

діти до 6 місяців, до 3 та 6 років;

вагітні жінки;

люди старшого віку;

люди, які хворіють на анемію;

люди із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем;

люди, які мають ослаблення організму, порушення обміну речовин та гормональних процесів тощо.

Метгемоглобінемія може супроводжуватися такими симптомами:

задишка,

ціаноз (синюшний колір шкіри або слизових оболонок),

головний біль,

втома,

непереносимість фізичних вправ,

запаморочення,

втрата свідомості.

Як зменшити ризик впливу нітратів на організм?

Як пояснюють у ЦГЗ, однією із причин високого вмісту нітратів у воді є те, що під час облаштування та утримання колодязів та каптажів джерел їхні власники не дотримуються санітарних вимог. Це призводить до забруднення води та робить її непридатною до вживання.

“Якщо ви власник колодязя – не нехтуйте санітарним законодавством, піклуйтеся про те, щоб вода у вашому джерелі відповідала затвердженим показникам”, наголосили у ЦГЗ.

Аби зменшити ризик впливу нітратів на організм, необхідно пам’ятати, що:

не варто пити воду із колодязів і каптажів джерел, де вміст нітратів перевищує норму (50 мг/л). Особливо це стосується дітей та вагітних жінок;

для приготування їжі дитині до 3-х років необхідно використовувати чисту від нітратів питну воду;

облаштовувати бювети, колодязі чи джерела слід на незабрудненій та захищеній території.

“Ця місцина має знаходитися вище за течією ґрунтових вод на відстані не менше як 30 м від магістралей з інтенсивним рухом транспорту, не менше як 50 м (для індивідуальних колодязів – не менше ніж 20 м) від вбиралень, вигрібних ям, споруд та мереж каналізації, складів добрив та отрутохімікатів, місць утримання худоби та інших місць забруднення ґрунту та підземних вод”, підкреслили у ЦГЗ.

Чистити, відкачувати воду та проводити спеціальну дезінфекцію колодязів треба не менше одного разу на рік. Після етапу дезінфекції воду необхідно відкачати повторно. Користуватися колодязем можна уже після наступного заповнення та проведення лабораторного контролю питної води.

Важливо доглядати та тримати у чистоті територію поблизу колодязя, каптажу джерела чи бювету, а тому у радіусі 50 метрів від них не можна:

мити машини,

влаштовувати водопій тварин,

водоймища для водоплавної птиці,

розміщувати пристрої для приготування отрутохімікатів або виконувати будь-яку іншу діяльність, що може призвести до забруднення ґрунту та води.

Крім того, необхідно організовувати відведення поверхневого стоку.

У ЦГЗ наголосили, що забороняється облаштовувати бювети, колодязі та каптажі джерел у місцях, які затоплюються, зазнають розмивів, зсувів та інших деформацій, а також на понижених та заболочених територіях.

Для утеплення і захисту колодязів та каптажів джерел громадянам радять використовувати пінобетон, мати із чистої соломи, сіна, стружки тощо. При цьому зазначений матеріал не повинен потрапляти у водозабір.

Використовувати для цієї мети гній або перегній категорично забороняється.

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