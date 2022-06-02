Через зневажливе ставлення до стану здоров’я домашніх тварин, люди ризикують заразитися від них різними хворобами.

Про те, якими хворобами людина може заразитись, повідомили у Instagram-спільноті “sviy.doc”, з посиланням на РБК-Україна передає NNS.

Важливо пам’ятати, що не всі тварини інфіковані. Зокрема, домашні тварини мають оглядатись у ветеринара і отримувати протиглисну профілактику та вакцини.

Що стосується диких тварин, то їх краще не чіпати та ретельно мити руки після контакту. Також варто вибирати місце для купання чи пиття води, де це дозволено.

Якими хворобами можна заразитись

Від мишей – лептоспіроз. Вони виділяють інфекцію з сечею. Передається людині вже через водойми (купання, миття рук, пиття). Потрапляє збудник через очі, слизові, мікротріщини на тілі.

Собаки та коти – токсокароз. Експерти кажуть, що з випорожненнями хворих тварин виділяються яйця токсокар.

Свиней, корів та ведмедей – трихінельоз та теніоз. Людина не знаючи цього може вживати інфіковане личинками м’яса, яке термічно не оброблене.

Собаки, коти, зайці та вівці – ехінококоз. Можна заразитись при контакті з інфікованими тваринами.

Кури, качки та корови – сальмонельоз. У хворих тварин інфіковано: яйця (шкаралупа), м’ясо (можна інфікуватись під час забою чи готування), молоко. Людина теж з випорожненнями та недостатньою особистою гігієною може інфікувати інших людей.

Риби – дифілоботріоз та опісторхоз. Сира, термічно не оброблена та слабо просолена риба може бути інфікована.

Голуби, індики та качки – орнітоз. Заразити людину можуть повітряно-крапельним шляхом (слиз) чи з пилом (випорожнення) хворих птахів.

Кліщ – кліщовий енцефаліт, хвороба Лайма. Інфікування відбувається через укус інфікованого кліща, тривале присмоктування чи невдале видалення його.

Отрута гадюки руйнує червоні кров’яні тільця крові – утворюється крововилив. Не всі змії є отруйними, але краще їх уникати.

В Україні діють нові правила перевезення домашніх тварин через кордон