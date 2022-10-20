Які запаси продуктів треба мати на зиму під час війни

Під час війни на зимовий період, крім утеплення домівки і пошуку додаткових джерел тепла, слід поповнити запаси продуктів.

Перед тим, як розпочати заготівлю, проаналізуйте, що любить ваша сім’я, щоб не зробити непотрібні запаси, які тільки займуть додаткове місце, передає NNS з посиланням на “Дніпро оперативний“.

Також перевірте вже наявні запаси – якщо їхня витрата невелика, не варто робити додаткові. Тобто, якщо зазвичай вам вистачає пляшки соняшникової олії на місяць, то ваша межа запасів – три пляшки, п’ять точно будуть зайвими.

Розглянемо декілька способів зробити запаси продуктів

Що і як можна заморозити на зиму

Свіжі овочі та фрукти, яких зараз ще багато на ринках, можна заморозити. Також можна покласти в морозильну камеру м’ясо, рибу та гриби.

При підготовці до заморожування продуктів слід дотримуватися простих правил: кабачки варто натерти на тертку і добре віджати, баклажани перед заморожуванням потрібно запікати або обсмажувати, заготовки на супи (наприклад, перець, помідори, гриби) повинні бути помиті та порізані.

М’ясо та рибу потрібно нарізати на порційні шматки, зробити біти або котлети і потім заморожувати у сирому чи готовому вигляді.

Що можна консервувати на зиму

Мабуть найпопулярніший спосіб заготівлі в Україні — це консервація. Зберегти на зиму можна джеми, фрукти в сиропі, консервовані овочі (огірки, помідори, баклажани, кабачки, перець, тощо).

Втім, якщо раніше у вас не було такого досвіду, краще вибрати інший варіант, або купити вже готові консерви.

Які продукти тривалого зберігання слід придбати і у якій кількості

Під час війни українці зіткнулися із тимчасовими зникненнями з прилавків магазинів багатьох популярних продуктів. У більшості випадків виною всьому була паніка. Саме тому запаси мають бути помірними.

Рекомендується робити запаси не більше ніж на 2-3 місяці та в міру використання їх поповнювати. Тобто якщо кілограм цукру у вас витрачається за два тижні, а пачка соди – за півроку, то правильним буде запас 5-6 кг цукру і одна пачка соди. Що стосується круп, то знову ж таки, користуючись вищеописаними правилами, купуйте тільки те, що дійсно їсте.

Що варто закупити:

цукор;

сіль;

соду;

оцет;

борошно;

соняшникову олію;

томатну пасту;

крупи;

макарони;

спеції;

сухі дріжджі;

чай;

каву.

Що і як можна сушити на зиму

На цей спосіб заготівлі варто звернути увагу, адже він дозволяє зберегти продукти надовго і, більше того, їх можна буде взяти із собою в дорогу, на відміну від важких банок із консервацією чи заморожених пакетів.

Що можна сушити:

фрукти;

овочі;

гриби;

зелень.

Які готові до вживання продукти слід придбати

Такі продукти знадобляться у будь-який час, а тим більше у воєнний. Купити слід:

хлібці;

сухарі;

печиво в пачках;

сало;

гірчицю,

консерви;

мед;

цукерки;

цукати;

горіхи та насіння;

каші та супи швидкого приготування.

Якими продуктами слід запастися і чим наповнити аптечку вже зараз – список