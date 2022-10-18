Якими продуктами слід запастися і чим наповнити аптечку вже зараз – список

В Україні триває війна. Ворог намагається пошкодити важливі об’єкти інфраструктури. Через це можуть виникнути проблеми з електрикою та водопостачанням. Якими продуктами слід запастися і які ліки повинні бути в аптечці вже зараз – докладний список
Провідні європейські аналітики стверджують, що через вторгнення російських військ на територію України світу може загрожувати найсильніший голод. Крім того, і вивезення зерна з території нашої країни безслідно не пройде – брак продовольства відчують всі.
Які запаси на випадок голоду краще зробити заздалегідь інформує NNS.
Стратегічний запас продуктів для сім’ї – перелік
Бездумно змітати з полиць магазинів всі продукти, які виявляться у вашому полі зору, не потрібно. Краще скласти список і діяти розумно.
Вам однозначно потрібні:
- Консерви: м’ясо тушковане (свинина, яловичина), рибні консерви, овочеві, бобові.
- Продукти швидкого приготування: локшина, порошкове пюре.
- Крупи: пшоно, гречка, рис, горох.
- Макаронні вироби: вермішель, макарони, спагетті.
- Борошно, цукор, сіль.
- Чай, кава.
- Молоко тривалого зберігання (ультрапастеризоване).
- Сухарі, сушки, крекери, хлібці.
- Багаті вуглеводами продукти: солодке печиво, цукерки, сухофрукти, халва, козинаки.
- Мед, згущене молоко.
- Олія соняшникова.
Вищеописаний перелік – це необхідний стратегічний запас продуктів для сім’ї з трьох осіб. Якщо у вас є маленькі діти, то купіть додатково:
- Молочну суміш + воду для приготування.
- Крупи для приготування каші або порошкові каші для швидкого приготування.
- Готове харчування в баночках – пюре м’ясне і овочеве.
- Печиво несолодке (замість хліба).
- Печиво солодке (джерело вуглеводів).
Кількість продуктів розраховуйте, виходячи з ваших норм споживання їжі. Складіть зразкове меню, подумайте, скільки ви з’їдаєте щодня, без чого можете обійтися, а які продукти обов’язкові, і робіть запаси розумно. Деякі українці також запасаються горілкою – ця “валюта” міцніша за будь-яку іншу і неодноразово виручала за часів кризи.
Ліки на випадок війни або кризи – необхідні медикаменти
Що слід покласти до аптечки:
- стерильні і нестерильні рукавички;
- йод і спирт;
- бинт і вата;
- перекис і хлоргексидин;
- пластирі бактерицидні;
- знеболюючі препарати;
- ліки від розладу шлунка;
- протиалергічні препарати;
- таблетки для знезараження води;
- антисептики;
- ентеросорбенти;
- таблетки від головного болю;
- протизапальні препарати;
- ліки від болю в горлі, кашлю;
- тонометр (для людей з підвищеним\зниженим тиском).
Не забувайте про медичні препарати, які ви приймаєте на регулярній основі – це можуть бути навіть необхідні вам вітаміни. Людям з астмою, діабетом або іншими хронічними захворюваннями особливо важливо подбати про запас своїх особистих лікарських засобів і пристосувань.
Стратегічний запас продуктів на випадок блокади чи окупації: список і корисні рекомендаці