Якими продуктами слід запастися і чим наповнити аптечку вже зараз – список

В Україні триває війна. Ворог намагається пошкодити важливі об’єкти інфраструктури. Через це можуть виникнути проблеми з електрикою та водопостачанням. Якими продуктами слід запастися і які ліки повинні бути в аптечці вже зараз – докладний список

Провідні європейські аналітики стверджують, що через вторгнення російських військ на територію України світу може загрожувати найсильніший голод. Крім того, і вивезення зерна з території нашої країни безслідно не пройде – брак продовольства відчують всі.

Які запаси на випадок голоду краще зробити заздалегідь інформує NNS.

Стратегічний запас продуктів для сім’ї – перелік

Бездумно змітати з полиць магазинів всі продукти, які виявляться у вашому полі зору, не потрібно. Краще скласти список і діяти розумно.

Вам однозначно потрібні:

Консерви: м’ясо тушковане (свинина, яловичина), рибні консерви, овочеві, бобові.

Продукти швидкого приготування: локшина, порошкове пюре.

Крупи: пшоно, гречка, рис, горох.

Макаронні вироби: вермішель, макарони, спагетті.

Борошно, цукор, сіль.

Чай, кава.

Молоко тривалого зберігання (ультрапастеризоване).

Сухарі, сушки, крекери, хлібці.

Багаті вуглеводами продукти: солодке печиво, цукерки, сухофрукти, халва, козинаки.

Мед, згущене молоко.

Олія соняшникова.

Вищеописаний перелік – це необхідний стратегічний запас продуктів для сім’ї з трьох осіб. Якщо у вас є маленькі діти, то купіть додатково:

Молочну суміш + воду для приготування.

Крупи для приготування каші або порошкові каші для швидкого приготування.

Готове харчування в баночках – пюре м’ясне і овочеве.

Печиво несолодке (замість хліба).

Печиво солодке (джерело вуглеводів).

Кількість продуктів розраховуйте, виходячи з ваших норм споживання їжі. Складіть зразкове меню, подумайте, скільки ви з’їдаєте щодня, без чого можете обійтися, а які продукти обов’язкові, і робіть запаси розумно. Деякі українці також запасаються горілкою – ця “валюта” міцніша за будь-яку іншу і неодноразово виручала за часів кризи.

Ліки на випадок війни або кризи – необхідні медикаменти

Що слід покласти до аптечки:

стерильні і нестерильні рукавички;

йод і спирт;

бинт і вата;

перекис і хлоргексидин;

пластирі бактерицидні;

знеболюючі препарати;

ліки від розладу шлунка;

протиалергічні препарати;

таблетки для знезараження води;

антисептики;

ентеросорбенти;

таблетки від головного болю;

протизапальні препарати;

ліки від болю в горлі, кашлю;

тонометр (для людей з підвищеним\зниженим тиском).

Не забувайте про медичні препарати, які ви приймаєте на регулярній основі – це можуть бути навіть необхідні вам вітаміни. Людям з астмою, діабетом або іншими хронічними захворюваннями особливо важливо подбати про запас своїх особистих лікарських засобів і пристосувань.

Стратегічний запас продуктів на випадок блокади чи окупації: список і корисні рекомендаці