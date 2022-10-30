Стало відомо, які додатки найбільше розряджають батарею вашого смартфона. В умовах економії електроенергії їх краще позбутися.



Аналітична компанія pСloud опублікувала відповідний список додатків, передає NNS.

Додатки на телефоні, які швидко розряджають батарею

Для визначення додатків, які є найбільш вимогливими перевіряли, які доступи використовує програма для роботи, наявність темного режиму в застосунку та скільки заряду акумулятора потрібно програмі.

У десятку застосунків з найбільшою витратою заряду увійшли:

Fitbit – 92%

Uber – 87%

Skype – 87%

Facebook – 82%

Airbnb – 82%

Instagram – 79%

Tinder – 77%

Bumble – 77%

Snapchat – 77%

WhatsApp – 77%

Fitbit працює у фоновому режимі та просить надати доступ до найбільш затратних ресурсів: камера, місцеперебування, мікрофон і з’єднання Wi-Fi. Соціальні мережі працюють із додатковими функціями такими, як доступ до галереї та контактів.

Додатки для онлайн-знайомств, такі як Tinder, Bumble і Grinder, складають 15% найпопулярніших “додатків-вбивць”. Усі три додатки для знайомств не мають темного режиму, тому під час їх використання потрібно більше енергії, через що акумулятор розряджається швидше.

Додатки, які займають багато пам’яті

У середньому телефон може вмістити до 64 ГБ вбудованої пам’яті, а операційна система займає до 10 ГБ. Звичайно, є й більше, але це найпопулярніший обсяг.

Різноманітні додатки для подорожей і поїздок, на кшталт Airbnb та Uber, займають більше ніж 80% сховища на телефоні. У списку соціальних мереж лідером із використання пам’яті є Facebook.

Для проведення зустрічей в онлайн-форматі часто використовують Skype, який, між іншим, вимагає 111,2 МБ пам’яті. Проте є чудова альтернатива – Zoom, якому для роботи потрібно всього лише 82,1 МБ.

Якщо часто користуєтеся доставкою їжі, то надавайте перевагу одному постійному сервісу. Адже їхнім додаткам потрібна як пам’ять, так і зарядка, а таке поєднання точно зведе смартфон нанівець.

Які моделі старих телефонів можна вигідно продати – список