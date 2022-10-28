Які моделі старих телефонів можна вигідно продати – список

Названо моделі старих телефонів, які зараз можна вигідно продати. Список ТОП-3.

Багато користувачів не поспішають викидати старі апарати після придбання нового смартфона. Компанія Protect Your Bubble, що працює на британському ринку, опублікувала список старих телефонів, на продажу яких можна непогано заробити.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті sundries.

Першим до списку увійшов апарат DynaTAC 8000X виробництва Motorola. Цінність цієї моделі для колекціонерів полягає в тому, що вона є першим мобільним телефоном в історії людства. На eBay девайс Motorola можна продати за 1 965 USD. Модель DynaTAC 8000X була представлена північноамериканською компанією в 1985 році. На момент виходу апарат коштував удвічі дорожче – 3 000 фунтів стерлінгів, і далеко не кожен міг дозволити собі таке диво техніки.

Другим у ТОПі є апарат Touch Diamond2 від компанії HTC, на продажу якого можна заробити близько 600 USD. Прем’єра цього Windows-смартфона відбулася у 2009 році. Він з’явився на комерційному ринку через рік після прем’єри iPhone 3G другої генерації. Компанія-виробник позиціонувала апарат як “персонального цифрового помічника”. На момент виходу його вартість становила 145 USD.

Замикає ТОП-3 найдорожчих ретро-смартфонів модель iPhone 2G. Її можна продати майже за 600 USD. За iPhone другого покоління на eBay можна виручити близько 333 USD.

Від продажу моделі Motorola RAZR2 можна виручити 341 USD. Телефон-помада Nokia 7280 колекціонери оцінюють у 200 USD. Середня вартість Motorola Microtac 9800X на eBay становить 264,7 USD.

Зауважимо, що вищезазначені моделі мобільних телефонів коштують найдорожче окремо, але користуються невеликим попитом. Наприклад, Motorola DynaTAC 8000X за рік продали лише 12 разів. Що стосується масових продажів, то найпопулярнішими стали Nokia 6630: з травня 2021 по травень 2022 на eBay продали 1 614 екземплярів. Nokia 6310i 2002 став другим за продаваністю (1 444 штук), але першим за прибутковістю — він приніс власникам сумарно 68 517 фунтів або $75 832.