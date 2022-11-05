Як зробити міні-плиту на свічках своїми руками – інструкція

Як самостійно зробити міні-плиту на свічках, на якій можна готувати їжу – проста конструкція.

Багато українців зараз живуть в умовах частого відключення світла. Швидше за все, така ситуація триватиме довго. Власникам електричних плит варто задуматися про альтернативні способи приготування їжі.

NNS пропонує змайструвати своїми руками просту конструкцію з дерев’яних дощок і свічок, в якій можна готувати їжу. Плита являє собою коробку, в яку вставляється каструля. На дні коробки під каструлею стоять чайні свічки, які виділяють тепло для приготування їжі.

Як зробити міні-плиту на свічках

Вам знадобиться:

каструля для приготування їжі;

кілька дощок з деревини;

чайні свічки;

шурупи;

цвяхи;

дерев’яні або металеві шайби;

клей для дерева.

Спочатку потрібно виміряти діаметр каструлі – від нього залежить розмір плити. Якщо діаметр каструлі становить 24 см, то потрібно підібрати дошки висотою приблизно 75 см і шириною 20 см. На верхній дошці потрібно вирізати отвір розміром приблизно 24,5 см (трохи більше, ніж діаметр каструлі). Потім прикріпіть до верхівки 4 дошки – це будуть бічні грані. Проклейте їх клеєм для дерева.

Висоту коробки потрібно підбирати таким чином, щоб дно каструлі знаходилося на 3 см вище вогню від свічок. Підберіть таку висоту і закріпіть дно каструлі шурупами.

На дно коробки потрібно прикріпити чотири “ніжки” з будь-якого матеріалу в чотири кути дошки. Також в дні потрібно зробити кілька отворів. Потрібно це для того, щоб коробка була піднята і в неї потрапляло повітря для горіння свічки.

Щоб свічки всередині коробки добре горіли, пристрій потрібно поставити в добре провітрюваному місці, наприклад, біля вікна або навпроти маленького вентилятора.

Для приготування їжі на дно каструлі поставьте 3 маленькі свічки, які горять 3 години, і 3 великих, які горять 10 годин. Великі свічки швидко нагрівають каструлю, а маленькі підтримують тепло. Запаліть свічки і вставте в коробку каструлю з їжею.

Такої кількості свічок вистачить на 8 годин безперервного горіння. У такій конструкції можна готувати будь-яку їжу, в тому числі і м’ясо.

Джерело: УНІАН

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