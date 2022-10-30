Як приготувати гарячу їжу без світла і газу (відео)

Українці під час складного опалювального сезону можуть вдома приготувати гарячу їжу без світла і газу.

NNS публікує корисні лайфхаки та розповідає, як можна приготувати їжу в умовах “темних часів”.

Як приготувати їжу без світла і газу – пальник на рідкому спирті

Для створення пристрою знадобляться дві металеві банки. Щоб пальник з пивних банок не димився і не плавився під час горіння, вам потрібно очистити їх від фарби наждачним папером. Потім необхідно частину кожної з банок приблизно на 3 см від денця відрізати канцелярським ножем.

Лінія відрізу повинна бути рівною, для зручності можна скористатися маркером. Не поспішайте робити відразу дві заготовки, оскільки обидві частини банок потрібно буде з’єднати, вставивши одну в іншу, причому так, щоб між ними не було щілини.

Обидві частини з’єднуємо, вставивши одну в іншу нарізаними краями назустріч. Після того, як обидві частини з’єднані, по периметру верхньої частини на однаковій відстані потрібно зробити 18-20 отворів шилом або свердлом 1-2 мм. Для того, щоб полум’я піднімалося вгору, краї отворів потрібно трохи загнути догори, а на верхівці пальника зробити кілька отворів діаметром 3 мм, в які пізніше ви будете заливати спирт і регулювати внутрішній тиск ємності.

Всередину пальника спирт можна заливати або помістити туди ватяний диск, щоб він їм просочився. Далі підливаєте близько 30 мл рідини, а вхідні отвори центром верхівки закриваєте монетою.

Пальник на сухому паливі

Якщо у вас вдома є запас спиртових пігулок – зовсім простий пальник можна виготовити з консервної банки. Для припливу повітря пробиваєте в ній цвяхом більше отворів, кладете туди сухий спирт і встановлюєте конструкцію на дно низької каструлі. Пізніше підпалюєте спирт, а каструлю накриваєте гратами для гриля, після чого зверху встановлюєте ємність для приготування їжі.

Як приготувати їжу без газу та світла – парафінові свічки

Швидкість та температура розігріву на одній свічці будуть дуже низькими, але ви можете виявити творчий підхід. На дно каструлі встановлюємо багато маленьких свічок у свічниках, після чого накриваємо її гратами для гриля.

Також ви можете взяти багато парафінових свічок стандартного розміру, розтопити їх у глибокому посуді та покласти в рідкий парафін побільше товстих ґнотів. Коли суміш застигне – ви отримаєте гігантську свічку з парафіну, що має досить високу температуру для приготування їжі.

Джерело: Апостроф

Що і як приготувати без світла та газу – 7 простих страв