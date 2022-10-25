Пережити складну зиму з відключенням електрики допоможуть запаси продуктів, що вже готові до вживання. Які страви можна приготувати без світла та газу і з мінімумом води.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Дзеркало тижня.

Їжа, готова до вживання – це хлібці, сухарі, солодке та несолодке печиво в пачках, соуси, запечатані сири з великим терміном придатності, консерви, мед, цукерки, випічка тривалого зберігання, згущене молоко, цукати, горіхи та насіння, каші та супи швидкого приготування та багато іншого.

Ці продукти цілком здатні стати як самостійною їжею, так і інгредієнтами простих страв, які можна приготувати без газу та електрики та з мінімумом води.

Бутерброди

Улюблена їжа багатьох українців, тим більше варіантів бутербродів – сотні. Бутерброди – це те, що при вимкненні світла доведеться їсти насамперед. По-перше, це швидко та смачно. По-друге, холодильник поступово перестає тримати холод, а це означає, що сир та ковбасу треба «рятувати» за короткий термін.

В першу чергу використовуйте ті продукти, що найшвидше зіпсуються (сир, варена ковбаса, відварене м’ясо, овочі). І подбайте про те, щоб у вас був запас на бутерброди на випадок, якщо відключення світла триватиме тиждень і більше. Це хлібці та крекери, а також плавлений сир у запечатаних коробках, сирокопчена чи сиров’ялена ковбаса, сало, рибні консерви.

Закуски у лаваші

Тонкі вірменські лаваші дозволяють готувати смачні рулети із безліччю варіацій начинки. Достатньо розкласти лаваш, намастити м’яким сиром або соусом, додати будь-яку начинку і згорнути в рулет. Їсти його можна вже через півгодини, коли лаваш просочиться.

Для того щоб ця страва у вас завжди була «в запасі», купіть кілька упаковок лаваша і покладіть їх в морозилку. Також подбайте про начинку.

Салати

Є багато варіантів ситних салатів, які можна приготувати на основі зеленого горошку, кукурудзи чи консервованої квасолі.

Наприклад, підійдуть такі поєднання:

консервована кукурудза, сир, свіжий огірок, сухарики, зелень;

консервована квасоля, болгарський перець, цибуля;

консервований горошок, свіжий чи солоний огірок, ковбаса, часник, сухарики.

Заправляйте їх на власний розсуд.

Каші

Приготувати кашу можна і без нагріву. Для цього достатньо залити крупу холодною водою (приблизно на два пальці вище насипаної в каструлю крупи) і залишити на ніч. На ранок у вас будуть готові до вживання гречка або рис.

За бажання трохи підігрійте кашу на будь-якому вогні – у тому числі на сухому спирті. Можна додати тушонку або інші консерви, а можна зробити «солодкий плов», посипавши рис цукатами, горішками та додавши трохи меду.

Для такого приготування купуйте якісні крупи, запечатані в пакети. У крупах на вагу занадто багато сміття, перебирати та промивати їх в умовах тотальної економії води – це зайве.

Гарячі страви

Нагріти склянку води можна на таблетці сухого спирту. А це означає, що можна приготувати каші та локшину швидкого приготування, супи у брикетах тощо.

Заздалегідь подбайте не лише про їжу, для приготування якої достатньо склянки окропу, а й як мінімум про запас сухого спирту.

До речі, підігріти воду або розігріти якусь готову страву можна з допомогою окопної свічки. Як її зробити самостійно читайте ТУТ.

Консервовані заготівлі

До банок із традиційними огірками, помідорами, кабачками, лечо, аджикою та грибами цього року варто додати й тушонку.

Необов’язково її готувати. Достатньо купити та мати в запасі кілька банок м’ясних та рибних консервів, які можна додати до раціону під час відключення світла та газу

Заморожені готові страви

Заморозити можна майже будь-яку готову страву – відбивні, котлети, голубці, фарширований перець, зрази, млинці з начинками тощо. У міру того як без світла морозильна камера буде розморожуватися, страви будуть відтавати, і їх можна їсти без додаткової обробки. У крайньому випадку, як і каші, про які йшлося вище, той самий фарширований перець можна буде трохи погріти на сухому спирті.

Що приготувати, коли немає електрики та газу – поради дієтологів