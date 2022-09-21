Як очистити кеш на смартфоні – покрокова інструкція з фото

Як очистити кеш і видалити файли cookie на своєму смартфоні – корисна інструкція для користувачів Android.

Кешовані файли – це тимчасові дані, які програма на вашому телефоні зберігає для швидшої роботи. Ви можете час від часу очищати кеш програм телефону та файли cookie, щоб заощадити місце, пришвидшити роботу пристрою та вирішити проблеми з гальмуванням роботи смартфона.

NNS з посиланням на 24 канал розповідає, як очистити кеш і файли cookie на Android.

Зазначимо, що найбільше кешу накопичують додатки з якими ви найчастіше взаємодієте. Це месенджери, браузери та ігри.

Якщо ви помітили, що ваш смартфон почав працювати повільніше, або довго відкриває галерею чи програми – очистка кешу може допомогти повернути колишню швидкість та звільнить трохи пам’яті на пристрої.

Важливо! Єдиний спосіб очистити кеш на Android – заходити в кожну програму окремо та робити це вручну.

Як очистити кеш на смартфоні

Щоб очистити кеш програми на Android, вам потрібно виконати наступні дії:

Відкрийте “Налаштування”,

Перейдіть у розділ “Пам’ять”, або “Програми”,

Виберіть пункт “Програми”, або “Інші програми”,

Оберіть потрібну програму, або введіть її назву у пошуку,

Виберіть пункт “Очистити кеш” (іноді потрібно додатково обрати пункт “Дані програми”).

Ви також можете зробити це за таким алгоритмом:

Налаштування,

Програми та сповіщення,

Переглянути всі програми,

Торкніться потрібного додатку,

Перейдіть до “Пам’ять і кеш” і натисніть “Очистити кеш”.

Можна також використати спеціальні застосунки від сторонніх розробників. Однак ці програми потребують додаткових дозволів, щоб працювати належним чином, часто мають забагато реклами, не завжди видаляють кеш, а частенько видаляють зовсім не те що потрібно.

Як очистити cookie на Android

Файли cookie зберігають інформацію про веб-перегляд, тому вам доведеться перейти до налаштувань вашого браузера, щоб очистити їх. Використовуючи Google Chrome для Android як приклад, вам потрібно зробити наступне:

Торкніться піктограми з трьома вертикальними крапками у верхньому правому куті.

Перейдіть до пункту “Історія”.

Оберіть “Очистити дані веб-перегляду”.

Виставте прапорці “Cookie і дані сайтів”, “Кешовані зображення та файли”.

Натисніть “Очистити дані”.

Також варто не забувати очищувати смартфон від непотрібних файлів та сміття, яке доволі регулярно накопичується в процесі роботи. Не забувайте про старі та неактуальні фото лічильників у галереї, які вам вже не потрібні, або файли з теки “Завантаження”.

Велике скупчення цих файлів постійно зменшує місце на смартфоні й це негативно впливає на швидкодію пристрої, особливо, якщо місця залишилося зовсім мало.

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