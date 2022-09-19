Корисні поради як збільшити швидкість інтернету на смартфоні

Користувачі смартфонів іноді стикаються із проблемою повільного з’єднання до інтернет-мережі. Йдеться про Wi-Fi. Виявити проблему поганого з’єднання та збільшити швидкість інтернету на смартфоні можна самостійно, якщо знати прості лайфхаки

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Серед найбільш поширених причин повільного Wi-Fi з’єднання та низької швидкості інтернету експерти називають:

неправильне розташування роутера: на якість сигналу може впливати велика відстань від роутера до пристроїв та блокування його фізичними перешкодами;

застаріла модель роутера, яка може вимагати оновлення програмного забезпечення;

велика кількість пристроїв, які намагаються підключитися до роутера одночасно, що може перевантажувати мережу та погіршувати роботу інтернету.

наявність на пристроях програм, які вимагають особливої пропускної спроможності, наприклад ігрових додатків;

роботу бездротових сигналів на різних діапазонах частот та каналах Wi-Fi.

Також причиною поганого інтернету, як на смартфоні, так і комп’ютері, може бути обмеження швидкості інтернету провайдером через перевищення використання даних користувачами або перевантаження мережі, використання VPN, наявність шкідливого програмного забезпечення на пристрої, що може працювати у фоновому режимі, підключатися до інших пристроїв через інтернет і використовувати пам’ять, що погіршує роботу Wi-Fi.

Що може зробити кожний користувач?

Перше – розмістити роутер у центрі приміщення, змінити частотний діапазон або канал Wi-Fi, якщо поточний перевантажений з’єднаннями. Після цього слід перезавантажити роутер, встановити доступні оновлення та перевірити, як після цього працює інтернет на пристроях.

Потрібно вимкнути пристрої, які підключені до Wi-Fi, але не використовуються. Також слід видалити програми та задачі, які вимагають використання великих потужностей та можуть працювати у фоновому режимі.

Якщо у вас старий роутер, це може бути причиною поганого інтернет-з’єднання. Проконсультуйтеся зі спеціалістом, і у разі потреби замініть пристрій на більш сучасний.

Перевірте свій смартфон на наявність шкідливих програм, які можуть використовувати обчислювальну потужність роутера та погіршувати роботу Wi-Fi. А ще встановіть надійний пароль від Wi-Fi, який не так просто зламати.

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