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Як обрати обігрівач для дому? Які є види – переваги та недоліки

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Який обігрівач для дому обрати на зиму? Які є види, популярні та економічні варіанти.

Через війну, яку розв’язала росія, цієї зими на українців чекає складний опалювальний сезон. Щоб не замерзнути в квартирах, люди починають замислюватися про придбання додаткового джерела тепла, яке зможе швидко нагріти приміщення. Вибір обігрівачів у магазинах побутової техніки чималий, тому багато хто не знає, який з них вибрати.

NNS з посиланням на theLime допоможе розібратися з цим питанням.

Найпопулярніші обігрівачі – масляні (радіатори), конвектори, тепловентилятори, інфрачервоні обігрівачі та інверторні кондиціонери. Нижче розповімо, які переваги у кожного з них та які недоліки.

Інверторний кондиціонер

kak vklyuchit kondiczioner na teplo razbiraemsya v speczifike raboty

Це прилад, яким можна не тільки нагріти, але й охолодити приміщення залежно від функції, яку ви оберете. Він працює за принципом теплового насоса без шкідливих викидів у повітря.

Переваги:

  • багатофункціональність;
  • споживає менше (на 30%) електроенергії, ніж звичайний кондиціонер;
  • нижчий рівень шуму (ніж у звичайного кондиціонера);
  • швидке нагрівання приміщення та підтримання температури.

Недоліки:

  • недешевий (порівняно з іншими приладами);
  • потребує спеціальної установки, кріплення;
  • працює лише до мінус 10 градусів.

Масляний обігрівач (радіатор)

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Це один із найпоширеніших обігрівачів. Потужність радіатора – від 1,0 до 2,5 кВт. Його нагрівальний елемент гріє масло, що міститься в ребристому герметичному металевому корпусі. Масляний обігрівач – найбезпечніший прилад. Його можна використовувати у квартирах, де є маленькі діти.

Переваги:

  • працює безшумно;
  • деякі моделі радіатора мають коліщата, що дозволяє легко його переміщати;
  • довго зберігає тепло після вимкнення;
  • не сушить повітря, пил на ньому не згорає.

Недоліки:

  • довго гріє приміщення;
  • увімкнений прилад дуже гарячий;
  • займає у кімнаті чимало місця.

Конвектор

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Конвектор за принципом дії схожий на масляний обігрівач: відкритий нагрівальний елемент гріє повітря за допомогою природної або (рідше) примусової конвекції. Потужність приладу – 1 кВт, її достатньо, щоб обігріти приміщення площею 10-12 кв. м. Конвектор безпечний в експлуатації, але його не рекомендують залишати увімкненим на ніч або коли йдете з дому.

Переваги:

  • безшумна робота;
  • не спалює кисень;
  • монтується на стіну;
  • має захист від перегріву;
  • невеликого розміру;
  • завдяки дизайну вписується у будь-який інтер’єр.

Недоліки:

  • дорогий;
  • відкритий нагрівальний елемент має високу температуру поверхні, що може видавати неприємний запах згорілого пилу.

Інфрачервоний обігрівач

Цей пристрій для обігріву вважається економічним. Він нагріває не повітря, а предмети довкола.

Переваги:

  • працює безшумно;
  • економить електроенергію;
  • можна нагріти навіть постільну білизну на ліжку
  • не випалює кисню, не сушить повітря і спалює пилу.

Недоліки:

  • інфрачервоне випромінювання негативно впливає на зір;
  • тепло буде лише під променями обігрівача;
  • має пластиковий корпус, який при нагріванні може видавати неприємний запах.

Тепловентилятор

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Це найдоступніший опалювальний прилад завдяки своїй низькій вартості. Його використовують для швидкого нагріву приміщення, але через відкритий нагрівальний елемент є небезпечним.

Переваги:

  • швидко нагріває приміщення;
  • компактний;
  • є захист від перегріву;
  • деякі моделі можна використовувати як звичайний вентилятор.

Недоліки:

  • працює шумно;
  • спалює кисень та забруднює повітря.
  • має відкритий нагрівальний елемент.

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