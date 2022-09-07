Як обрати обігрівач для дому? Які є види – переваги та недоліки

Який обігрівач для дому обрати на зиму? Які є види, популярні та економічні варіанти.
Через війну, яку розв’язала росія, цієї зими на українців чекає складний опалювальний сезон. Щоб не замерзнути в квартирах, люди починають замислюватися про придбання додаткового джерела тепла, яке зможе швидко нагріти приміщення. Вибір обігрівачів у магазинах побутової техніки чималий, тому багато хто не знає, який з них вибрати.
NNS з посиланням на theLime допоможе розібратися з цим питанням.
Найпопулярніші обігрівачі – масляні (радіатори), конвектори, тепловентилятори, інфрачервоні обігрівачі та інверторні кондиціонери. Нижче розповімо, які переваги у кожного з них та які недоліки.
Інверторний кондиціонер
Це прилад, яким можна не тільки нагріти, але й охолодити приміщення залежно від функції, яку ви оберете. Він працює за принципом теплового насоса без шкідливих викидів у повітря.
Переваги:
- багатофункціональність;
- споживає менше (на 30%) електроенергії, ніж звичайний кондиціонер;
- нижчий рівень шуму (ніж у звичайного кондиціонера);
- швидке нагрівання приміщення та підтримання температури.
Недоліки:
- недешевий (порівняно з іншими приладами);
- потребує спеціальної установки, кріплення;
- працює лише до мінус 10 градусів.
Масляний обігрівач (радіатор)
Це один із найпоширеніших обігрівачів. Потужність радіатора – від 1,0 до 2,5 кВт. Його нагрівальний елемент гріє масло, що міститься в ребристому герметичному металевому корпусі. Масляний обігрівач – найбезпечніший прилад. Його можна використовувати у квартирах, де є маленькі діти.
Переваги:
- працює безшумно;
- деякі моделі радіатора мають коліщата, що дозволяє легко його переміщати;
- довго зберігає тепло після вимкнення;
- не сушить повітря, пил на ньому не згорає.
Недоліки:
- довго гріє приміщення;
- увімкнений прилад дуже гарячий;
- займає у кімнаті чимало місця.
Конвектор
Конвектор за принципом дії схожий на масляний обігрівач: відкритий нагрівальний елемент гріє повітря за допомогою природної або (рідше) примусової конвекції. Потужність приладу – 1 кВт, її достатньо, щоб обігріти приміщення площею 10-12 кв. м. Конвектор безпечний в експлуатації, але його не рекомендують залишати увімкненим на ніч або коли йдете з дому.
Переваги:
- безшумна робота;
- не спалює кисень;
- монтується на стіну;
- має захист від перегріву;
- невеликого розміру;
- завдяки дизайну вписується у будь-який інтер’єр.
Недоліки:
- дорогий;
- відкритий нагрівальний елемент має високу температуру поверхні, що може видавати неприємний запах згорілого пилу.
Інфрачервоний обігрівач
Цей пристрій для обігріву вважається економічним. Він нагріває не повітря, а предмети довкола.
Переваги:
- працює безшумно;
- економить електроенергію;
- можна нагріти навіть постільну білизну на ліжку
- не випалює кисню, не сушить повітря і спалює пилу.
Недоліки:
- інфрачервоне випромінювання негативно впливає на зір;
- тепло буде лише під променями обігрівача;
- має пластиковий корпус, який при нагріванні може видавати неприємний запах.
Тепловентилятор
Це найдоступніший опалювальний прилад завдяки своїй низькій вартості. Його використовують для швидкого нагріву приміщення, але через відкритий нагрівальний елемент є небезпечним.
Переваги:
- швидко нагріває приміщення;
- компактний;
- є захист від перегріву;
- деякі моделі можна використовувати як звичайний вентилятор.
Недоліки:
- працює шумно;
- спалює кисень та забруднює повітря.
- має відкритий нагрівальний елемент.
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