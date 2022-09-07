Як обрати обігрівач для дому? Які є види – переваги та недоліки

Який обігрівач для дому обрати на зиму? Які є види, популярні та економічні варіанти.

Через війну, яку розв’язала росія, цієї зими на українців чекає складний опалювальний сезон. Щоб не замерзнути в квартирах, люди починають замислюватися про придбання додаткового джерела тепла, яке зможе швидко нагріти приміщення. Вибір обігрівачів у магазинах побутової техніки чималий, тому багато хто не знає, який з них вибрати.

NNS з посиланням на theLime допоможе розібратися з цим питанням.

Найпопулярніші обігрівачі – масляні (радіатори), конвектори, тепловентилятори, інфрачервоні обігрівачі та інверторні кондиціонери. Нижче розповімо, які переваги у кожного з них та які недоліки.

Інверторний кондиціонер

Це прилад, яким можна не тільки нагріти, але й охолодити приміщення залежно від функції, яку ви оберете. Він працює за принципом теплового насоса без шкідливих викидів у повітря.

Переваги:

багатофункціональність;

споживає менше (на 30%) електроенергії, ніж звичайний кондиціонер;

нижчий рівень шуму (ніж у звичайного кондиціонера);

швидке нагрівання приміщення та підтримання температури.

Недоліки:

недешевий (порівняно з іншими приладами);

потребує спеціальної установки, кріплення;

працює лише до мінус 10 градусів.

Масляний обігрівач (радіатор)

Це один із найпоширеніших обігрівачів. Потужність радіатора – від 1,0 до 2,5 кВт. Його нагрівальний елемент гріє масло, що міститься в ребристому герметичному металевому корпусі. Масляний обігрівач – найбезпечніший прилад. Його можна використовувати у квартирах, де є маленькі діти.

Переваги:

працює безшумно;

деякі моделі радіатора мають коліщата, що дозволяє легко його переміщати;

довго зберігає тепло після вимкнення;

не сушить повітря, пил на ньому не згорає.

Недоліки:

довго гріє приміщення;

увімкнений прилад дуже гарячий;

займає у кімнаті чимало місця.

Конвектор

Конвектор за принципом дії схожий на масляний обігрівач: відкритий нагрівальний елемент гріє повітря за допомогою природної або (рідше) примусової конвекції. Потужність приладу – 1 кВт, її достатньо, щоб обігріти приміщення площею 10-12 кв. м. Конвектор безпечний в експлуатації, але його не рекомендують залишати увімкненим на ніч або коли йдете з дому.

Переваги:

безшумна робота;

не спалює кисень;

монтується на стіну;

має захист від перегріву;

невеликого розміру;

завдяки дизайну вписується у будь-який інтер’єр.

Недоліки:

дорогий;

відкритий нагрівальний елемент має високу температуру поверхні, що може видавати неприємний запах згорілого пилу.

Інфрачервоний обігрівач

Цей пристрій для обігріву вважається економічним. Він нагріває не повітря, а предмети довкола.

Переваги:

працює безшумно;

економить електроенергію;

можна нагріти навіть постільну білизну на ліжку

не випалює кисню, не сушить повітря і спалює пилу.

Недоліки:

інфрачервоне випромінювання негативно впливає на зір;

тепло буде лише під променями обігрівача;

має пластиковий корпус, який при нагріванні може видавати неприємний запах.

Тепловентилятор

Це найдоступніший опалювальний прилад завдяки своїй низькій вартості. Його використовують для швидкого нагріву приміщення, але через відкритий нагрівальний елемент є небезпечним.

Переваги:

швидко нагріває приміщення;

компактний;

є захист від перегріву;

деякі моделі можна використовувати як звичайний вентилятор.

Недоліки:

працює шумно;

спалює кисень та забруднює повітря.

має відкритий нагрівальний елемент.

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