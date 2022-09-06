Під час війни варто готуватися до зими заздалегідь, в тому числі – запастися продуктами.

Видання Фокус оприлюднило перелік продуктів, які варто купувати вже зараз, щоб пережити важкі часи, передає NNS.

Головні вимоги до продуктів на зиму у воєнний час — їхня калорійність і термін зберігання.

Питна вода

Вода – це найважливіша позиція у будь-яку пору року. Її можна закуповувати у пляшках вже зараз, оскільки вода не псується.

Консервація

В Україні триває сезон фруктів і овочів, тому можна закривати варення, компоти й джеми, овочі, соління, квасити яблука, помідори, огірки. На ринку такі продукти можна знайти набагато дешевше, ніж у супермаркетах, а взимку вони врятують від голоду й допоможуть урізноманітнити раціон.

Заморожені продукти

Якщо у вашому населеному пункті немає перебоїв з електропостачанням, тоді можна зробити запас замороженої продукції. Зокрема, можна заморозити ягоди, фрукти, зелень та овочі, оскільки взимку ці продукти коштують дорожче.

Спеції, сушені овочі та фрукти

Можна придбати набір спецій, які використовуються щоденно, оскільки вони додають смаку навіть найпростішій їжі. Сушені овочі та фрукти можуть тривалий час зберігатися та забезпечити організм всіма необхідними вітамінами та мінералами.

Сухарі

На тимчасово окупованій території може не бути доступу до свіжого хліба, тому слід запастися сухарями. Для цього необхідно купити хліб, нарізати його на невеликі шматочки та висушити.

Позбавлений вологи, такий продукт довго зберігається в сухому та провітрюваному місці, не втрачаючи своїх властивостей, і в разі дефіциту продуктів допоможе вгамувати голод.

Висококалорійні продукти

До них належать солодке печиво, цукерки, сухофрукти, халва, козинаки, горіхи згущене молоко.

Ці продукти можуть тривалий час зберігатися та стати джерелом енергії та насичення у критичній ситуації.

Консерви

Це можуть бути м’ясні або рибні консерви. Також можна придбати консервовану кукурудзу, горох, квасолю, щоб зробити раціон зимою більш різноманітним.

Кава та чай

У холодну пору року, щоб зігрітися, можна пити гарячі напої. Зокрема, на зиму слід зробити запас чаю (пакетованого і заварного) та кави (розчинної та меленої).

Якими продуктами варто запасатися вже зараз, щоб заощадити