На тлі війни деякі продукти вже подорожчали майже на 90%. Чим варто запасатися влітку, щоб заощаджувати.

Про це пише NNS з посиланням на Vesti.ua.

Подорожчання до 90%

Ціни у магазинах на консервацію минулого року:

мариновані огірки 650 г – щонайменше 70 грн;

помідори – у такій самій ціні, хоча баночка 450 г може коштувати 50 грн;

кабачкова ікра, мабуть, єдина, яка не додала в ціні, хоч і старого врожаю, але півлітра можна купити за 20 грн;

консервований горошок і кукурудза – найдешевші на акціях, де у бляшанках можна купити за 20-30 грн з терміном зберігання ще на рік.

Саме тому українці цього року, як ніколи раніше, вирішили робити запаси овочів і фруктів у вигляді консервації, яка коштуватиме вдвічі-втричі дешевше, ніж у магазині, не кажучи вже про те, що вона смачніша. До того ж зараз, коли вже збирають урожай у всіх регіонах, зробити це простіше. Огірки можна знайти по 15-30 грн/кг. А помідори, якщо це не гуртові ціни, то в межах 40 грн/кг. Поки що найдешевші – кабачки, 15-20 грн/кг. Цибуля ріпчаста і морква, які зазвичай додають у соління, не тішать своєю вартістю – кілограм моркви коливається в районі 30 грн. Цибулю продають по 32-40 грн/кг.

Борщовий набір загалом цього сезону подорожчав удвічі (його вартість становить близько 120-140 грн), на цибулю ціна зросла на 17,4%, капусту – на 14,6%, буряки – на 7,3%. Але реально вбиває вартість баклажанів і перцю – синенькі ще не опускалися нижче за 60 грн/кг, як і болгарський перець продають за 70 грн/кг і навіть 140 грн/кг.

“Вартість овочів загалом зросла на 80%. Головна причина – немає Херсона, який постачав усю Україну недорогими овочами і фруктами. Травень-червень ринок наповнювали ранні овочі з півдня України, а вже у липні з’являються з нашого регіону. Через те що у червні не приїхали овочі з півдня, ціни так підскочили”, наголошує Олег Пендзин.

Водночас інфляційний звіт Нацбанку зазначає, що в умовах війни реальна зарплата українців 2022 року скоротилася на 27%. А це означає, що в умовах зростання інфляції населенню доводиться фактично “виживати”.

Причому в Мінекономіки заявили, що падіння ВВП країни 2022 року може досягти 30-35%, а інфляційний тиск зберігатиметься й надалі.

За даними Світового банку та Міжнародної організації праці, Україна втратила 5 млн робочих місць. Це приблизно 35% ринку праці.

“Слід розуміти, що у цих людей різко впали доходи, і для цієї категорії громадян єдиний спосіб взимку вижити – це запасатися влітку. Не йдеться про різномаїття столу, йдеться про те, щоб людині було що в рот покласти і вижити. Цього року обсяг заготовок буде більшим, включаючи гриби і лісові ягоди. Ті люди, які втратили роботу, пішли на присадибні ділянки. Саме тому підвищився попит не лише на цукор, який, на щастя, трохи подорожчав, а й на сіль і оцет, адже йде консервація, підготовка до зими”, розповідає Олег Пендзин.

Чим вже варто запасатися

У Нацбанку підрахували, що за рік (червень 2021 – червень 2022) в Україні овочі подорожчали на 88,8%, хліб і хлібопродукти – на 34,1%, риба і продукти з риби – на 30,2%, цукор – на 26%, олія – на 24,5%.

І причина подорожчання харчових продуктів – скорочення постачання, вичерпання запасів і зростання виробничих витрат. Відновлення експорту окремих продуктів теж зумовило їхнє подорожчання на внутрішньому ринку, підкреслили у Нацбанку.

За висновками аграріїв, варто готуватися до подорожчання цін на соняшникову олію — урожай соняшника буде мінімальним за останні десять років, а отже, олією краще запасатися сьогодні, так, щоб вистачило до наступного року, а може, ще й довше, благо, що соняшникова олія подешевшала на 20 грн.

Б’є цінові рекорди гречана крупа, кілограм якої можна купити щонайменше за 95 грн. Рис поки що тримається загалом на рівні 45 грн/кг. Але постійно скачуть ціни на макаронні вироби, і фактично зникають марки вітчизняного виробництва, що сконцентровані на півдні країни. Крупами і макаронними виробами теж варто запастися з розрахунком хоч на рік, за принципом – один кілограм на місяць на особу, залежно від того, що ви любите і частіше готуєте. Також якщо у вас на місяць йде літр олії, то на 12 місяців вам треба запастися 12 літрами. Запаси цукру робляться за таким самим принципом: скільки в середньому йде на місяць, стільки й треба закупити. Стануть у нагоді борошно, сухі дріжджі й навіть сухе молоко або згущене.

З одного боку, може врятувати заморожування овочів і фруктів, але це підійде, якщо ви впевнені, що електрика у вас в будинку буде безперебійно. В іншому випадку, найкращий спосіб – це засушити овочі та фрукти. Теж не варто нехтувати сухариками, які можна робити самостійно з недоїденого, черствого хліба або булок. Не завадить стратегічний запас м’ясних і рибних консервів довгого зберігання, оскільки, скажімо, якщо м’ясо нині фактично тримається в одному ціновому діапазоні, то не відомо, що буде через місяць-другий. Також по можливості необхідно закуповувати овочі тривалого зберігання: картоплю, моркву, цибулю, буряки, капусту – якщо, звичайно, є де зберігати.

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