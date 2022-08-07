Скільки грошей потрібно українцю на життя під час війни: реальний прожитковий мінімум в рази менший фактичного

В Україні під час війни реальний прожитковий мінімум у 2,6 разів менший, ніж фактичний – тобто той, на який дійсно можна прожити одній людині. Така ситуація склалася через глибоку економічну кризу і інфляцію. Чи планує держава підвищувати прожитковий мінімум, розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”, передає NNS, посилаючись на aspi.com.ua.

Отже, фактичний прожитковий мінімум в Україні під час повномасштабної війни становить близько 6500 гривень, тоді як реальний у 2,6 разів менший – 2600 гривень з липня.

“За нашими оцінками, приблизно у 2,6 разі більше за той, який передбачено, тобто близько 6,5 тисяч гривень. Але в цьому питанні потрібно розглядати домогосподарство. Якщо це одна людина, то їй потрібно десь тих 6 тисяч, щоб оплатити оренду, квартплату, комунальні. Якщо людей двоє-троє, то з кожною наступною ця сума знижується. Треба розуміти, що цей мінімум не можна виводити лінійно для кожної людини, треба розглядати саме домогосподарства. Але однозначно, що той, який затверджено, – менший за реальний”, – сказала Оксана Жолнович.

Влна розповіла, що зараз Кабмін проводить роботу для наповнення бюджету, щоб у грудні прожитковий мінімум заплановано збільшити до 2684 гривень, тому що це підвищення забюджетовано. За словами Жолнович, наступного року традиційне інфляційне підвищення прожиткового мінімуму Мінсоцполітики рахуватиме з огляду на поточну інфляцію та подаватиме Міністерству фінансів.

“Але ми лише частина бюджету, ми не заробляємо цих грошей, тому я не знаю, які будуть планові надходження і що буде виведено з урахуванням спроможностей”, – сказала глава Мінсоцполітики.

Водночас влада поки що не планує істотно переглядати стандарти, які вже заклали в поточний бюджет, тому говорити про підвищення прожиткового мінімуму до фактичного зарано.

“Так, ми повинні виконувати гарантії на рівні хоча б мінімальних стандартів для виживання. Але з іншого боку, є норма, яка передбачає, що держава може забезпечити певний рівень допомоги з урахуванням свого загального матеріального стану. Тобто якщо ти не маєш, то більше не даси, закони математики ніхто не скасовував. Сьогодні у нас війна, і ми не можемо це відкинути, оминути та не враховувати. Всі видатки, які є, максимально спрямовуються насамперед на військові потреби”, – наголосила Жолнович.

На її думку, у майбутньому Україна повинна реформувати систему прожиткового мінімуму, аби вона не була прив’язана до низки нехарактерних виплат. «

Нам точно потрібно відв’язати наявний прожитковий мінімум від того, що на нього навісили, наприклад штрафи, платежі різних ліцензій, пенсії суддів і деяких спеціальних органів. Це все сильно впливає на бюджетний баланс… Тому є зареєстровані у Верховній Раді законопроєкти, які передбачають, що прожитковий мінімум має стосуватися соціальних гарантій, тільки виплат і допомоги й не повинен бути величиною, яка впливає на якісь інші видатки», – зауважила міністерка.

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