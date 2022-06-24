В Україні з 1 липня збільшиться прожитковий мінімум: як зміниться мінімальна і максимальна пенсія

В Україні з 1 липня збільшиться прожитковий мінімум, і разом із ним традиційно зросте розмір мінімальної та максимальної пенсії. Також зміниться розмір виплат громадянам, які втратили працездатність

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Так, прожитковий мінімум в Україні збільшиться із 1934 гривень до 2027 гривень. Розмір “мінімалки”, яка також залежить від прожиткового мінімуму, збільшать на 93 гривні – до 2027 гривень, а максимальна пенсія зросте на 930 гривень, і її розмір становитиме 20270 гривень.

Наступне підвищення прожиткового мінімуму заплановано 1 грудня 2022 року. Мінімальні виплати громадянам зростуть до 2093 гривень.

Мінімальна зарплата в Україні на сьогоднішній день складає 6500 гривень. З 1 жовтня її розмір зросте до 6700 гривень за місяць або 40,46 грн за годину. При цьому середня зарплата українців становить 15 258 гривень, якщо брати в середньому по країні. Але не секрет, що в одних регіонах заробляють більше, а в інших – менше.

Через війну гривня девальвує. Криза б’є по доходам українців. Прожити на “мінімалку” зараз неможливо. Люди масово реєструються на додаткові виплати від міжнародних організацій, будь-яку гуманітарну допомогу, щоб якось вижити. Навіть допомогу з безробіття скоротили до 30 днів. По завершенню цього періода треба виходити на якусь роботу, оскільки виплата допомоги припиниться.

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