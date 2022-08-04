В АТБ виставили нові ціни на гречку, вершкове масло та макарони

Мережа супермаркетів АТБ виставила нові ціни на продукти – скільки коштують гречка, макарони та вершкове масло.

Як і раніше, ціни на гречку, макарони, олію та інші продукти власного виробництва залишаються у цього рітейлера нижче, ніж вартість аналогічних продуктів від інших виробників.

Про ціни на продукти в АТБ NNS дізналась з повідомлення today.ua.

Гречка

Ціна на гречку свого виробництва в АТБ нижча, ніж на цю саму крупу від інших марок. До речі, в магазинах можна зустріти гречку й подешевше. Та це лише на перший погляд, адже деякі заповзятливі виробники тепер вдаються не до кілограмового фасування цієї крупи, а фасують у пакети по 800-850 грамів. За рахунок цього ціни на гречку виходять дешевшими, однак у перерахунку на кілограм вийде дорожче.

В АТБ за кілограм власної гречки хочуть 91,90 гривні. У продажу також є смажена ядриця за ціною, якій бракує до сотні гривень символічних 10 копійок. Вона коштує 99,90 грн.

Макарони

Ціни на макарони в АТБ також різні, проте найдешевші – макарони власного виробництва “Розумний вибір”. Кілограм цього “вибору” можна придбати за 24,50 гривні, тоді як макаронні вироби інших марок коштують і по 41,59 за півкіло.

Вершкове масло

Ціни на вершкове масло також в АТБ найприйнятніші на власний продукт. Так, 200-грамова пачка масла “Своя лінія” 72,6% коштує 47,80 гривні. Для порівняння: така сама пачка “Яготинського” 73% там продається за 68,50 гривні.

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