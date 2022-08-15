Українцям радять запасатися продуктами на зиму

Щоб пережити осінь та зиму, українцям необхідно запасатися продуктами вже зараз, бо невідомо, чи будуть вони потім по кишені.

Як передає NNS, таку пораду дає аналітик “Центру біржових технологій” (ЦБТ) Максим Орищак.

“Насамперед українцям варто побоюватися динаміки цін на базові харчові продукти. Тому варто формувати запаси їжі вже зараз. Наскільки можна підстрахувати себе з точки зору здатності прогодуватися восени та взимку – настільки це варто зробити”, рекомендує Орищак.

За його прогнозом, вже до осені зростання цін на продукти становитиме в середньому не менше ніж 10%. Подорожчання торкнеться всіх основних продуктових груп.

“М’ясо, наприклад, дорожчатиме через зростання цін на корм для тварин. Молочна продукція збільшиться в ціні за сезонним фактором. Так само відбудеться і з фруктами, і овочами. Оцінювати кожну позицію немає сенсу, оскільки в середньому зростання складе не менше 10 %”, вважає аналітик.

Експерт радить готуватися до зими, аналізуючи своє меню та запити, щоб мати можливість зберегти звичний раціон у холодну пору року.

“Кожному українцю, розуміючи свій продуктовий набір, варто почати формувати меню і графік харчування, щоб розуміти середню витрату продуктів і купувати товари, що не швидко псуються. Попит може впасти на будь-яку продукцію, в міру її подорожчання. І люди переходитимуть на дешевші каші, на овочі з дисконтом та закрутки”, резюмує Максим Орищак.

Якими продуктами варто запасатися вже зараз, щоб заощадити