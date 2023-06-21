З якого віку та в якій кількості можна давати дітям черешню

Діти дуже люблять черешню, і не завжди можуть зупинитися, насолоджуючись смачними ягодами. Дієтологи розповіли, з якого віку можна давати дітям черешню і що буде, якщо дати забагато

З якого віку можна давати дітям черешню розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

У черешні дуже багато корисних речовин: аскорбінова кислота, каротин, вітаміни групи В, залізо, калій, фосфор, магній. У ягодах пектину більше, ніж у яблуках, завдяки чому відбувається виведення токсинів, прискорення метаболізму та попередження запальних процесів у кишечнику.

При регулярному вживанні черешні краще працює мозок, зміцнюється імунітет, стимулюється розвиток м’язової маси та тканин скелета, покращується обмін речовин та стан крові. Сік черешні корисний при анемії та низькому рівні гемоглобіну. Але як і з будь-яким іншим продуктом, його не можна їсти занадто багато, щоб не було зворотного ефекту.

З якого віку можна давати дітям черешню та скільки?

Черешня не є алергенним продуктом і не викликає негативної реакції з боку незрілого імунітету. Дієтологи радять починати прикорм із морсу або компоту з черешні у віці 9-10 місяців – порція не повинна перевищувати 2 ч. л. Краще годувати немовля вранці після грудного годування – якщо не з’явиться висипів або подразнень, можна сміливо давати напій далі.

Дітям від року до двох років можна давати півсклянки ягід чи 100 мл соку. Для цього ягоди потрібно обдати окропом, видалити шкірку та кісточки.

Від двох до чотирьох років кількість черешні можна збільшити до 200 г 2-3 рази на тиждень за раз або по 3/4 склянки щодня. У цьому віці діти можуть видаляти кісточки самостійно, але можна перестрахуватися і зробити це самим.

Після 4-річного віку кількість ягід можна збільшити до 350 щодня.

Якщо у дитини спостерігається алергічна реакція, вживання краще відкласти до 4-5 років.

Якщо дати дитині занадто багато черешні, можуть з’явитися неприємні наслідки – від алергічної реакції (свербіж, висипання) до діареї, болю та тяжкості у шлунку, порушенні апетиту та відрижці.

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