На голодний шлунок не варто вживати певні продукти та напої, через те, що це може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.

Про те, що категорично не можна вживати на голодний шлунок, розповіла нутріціолог Марія Повниця у своєму Instagram, передає НСН.

Помідори

За словами нутриціолога, помідори містять дубильну кислоту, яка подразнює стінки шлунку. Якщо їсти цей продукт на голодний шлунок, то це може призвести до виразки, гастриту чи панкреатиту.

Цитрусові

У цитрусових міститься велика кількість фруктової кислоти, що може призвести до печії або розвитку гастриту в майбутньому. Тому їсти апельсин, грейпфрут на голодний шлунок категорично не варто.

Жувальна гумка

Жування запускає роботу травного тракту після чого виділяється шлунковий сік, який необхідний для перетравлення їжі. В шлунку немає їжі, зате є багато кислоти, внаслідок чого страждає слизова оболонка органу травлення.

Газовані напої

Такі напої призводять до подразнення слизової оболонки шлунка та перешкодження здоровому кровообігу в органі травлення. Внаслідок цього складніше перетравлюється їжа.

Кава

Кава стимулює виділення соляної кислоти, що негативно впливає на стінки шлунку. Якщо випити кави на голодний шлунок, соляній кислоті нема куди дітися і вона починає руйнувати стінки шлунку, перетравлюючи їх.

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