Кому не можна їсти помідори: несподівані переваги та недоліки для організму

Виявляється, список переваг томатів досить обширний, але існує категорія людей, яким не можна їсти помідори.

Про позитивний та негативний вплив томатів на людський організм розповідає НСН з посиланням на ТСН.

Помідори є потужними антиоксидантами та багаті важливими вітамінами та поживними речовинами. Водночас вони можуть стати причиною найпоширеніших харчових алергій, що викликає деякі неприємні симптоми травлення.

Заряд антиоксидантів

Помідори містять велику кількість рослинних сполук, які є природними антиоксидантами, що містяться у фруктах і овочах. Важливо отримувати багато антиоксидантів у своєму раціоні, коли це можливо, тому що вони допомагають боротися з вільними радикалами у вашому організмі, тобто молекулами, які можуть прискорити процес старіння та сприяти таким наслідкам, як рак і серцеві захворювання.

Антиоксидант, якого багато в томатах, називається лікопін. Він відповідає за яскраво-червоне забарвлення цього фрукта. Однак вам потрібно їсти томати зі шкіркою, щоб отримати багато цього антиоксиданту, оскільки саме там концентрація лікопіну найвища.

Ба більше, згідно з дослідженням в American Journal of Clinical Nutrition, вживання жиру разом із помідорами допоможе вашому організму краще засвоювати лікопін.

Більше калію

Помідори допомагають серцю краще функціонувати. Томати не лише містять антиоксиданти, які допомагають запобігти хворобам серця, але й калій, що, як відомо, сприяє зниженню артеріального тиску.

Згідно з даними Американського журналу коледжу кардіології, споживання калію також пов’язане зі зниженням ризику інсульту, серцево-судинних захворювань та ішемічної хвороби серця. Американська кардіологічна асоціація повідомляє, що помідори корисні для серця. І їсти їх потрібно у будь-якому вигляді: свіжими, запеченими, у вигляді томатних соусів і соків.

Ризик пошкодження шкіри під сонцем знижується

За словами медиків, помідори насичені каротиноїдами, особливого типу антиоксидантів, які захищають вашу шкіру від сонячних променів. Прогресивне дослідження 2017 року в Scientific Reports показало, що регулярне вживання помідорів може запобігти сонячним опікам, тим самим зменшуючи ризик виникнення пухлин шкіри, спричинених ультрафіолетом.

Томати покращують настрій

Помідори не лише покращують смак вашої страви, вони також можуть покращити ваш настрій у довгостроковій перспективі.

Дослідження 2013 року в The Journal of Affective Disorders показало, що учасники похилого віку старше 70 років, які їли помідори два-шість разів на тиждень, мали на 46% менше скарг на важкі симптоми депресії порівняно з тими, хто їв помідори рідше.

Примітно, що інші продукти, що було використано в дослідженні, не дали такого ж ефекту.

“Дослідники невпевнені, які поживні речовини викликають такий ефект, але вони вважають, що це можуть бути антиоксиданти, включно з лікопіном”, кажуть дослідники.

Організм може засвоювати залізо ефективніше

Чи знаєте ви, що деякі продукти насправді допомагають організму краще засвоювати інші поживні речовини? Помідори є одним із таких продуктів. Зокрема, томати допомагають засвоювати залізо, мінерал, який відіграє ключову роль у виробленні гемоглобіну та міоглобіну, які є білками, що допомагають переносити кисень до м’язів і органів по всьому організму.

За даними Національного центру біотехнологічної інформації, вітамін С у томатах збільшує споживання заліза, зберігаючи його у формі, яку організм людини легше засвоює. Гарна новина про помідори полягає в тому, що порція у 200 г помідорів містить майже 27% рекомендованої добової норми цього вітаміну.

Пошкодження шкіри гояться швидше

Відповідно до даних у Scientific Reports, вітамін С, якого в томатах багато, необхідний для стимуляції синтезу колагену в шкірі. Це робить помідори чудовим доповненням до вашої дієти.

Вітамін С необхідний для вироблення колагену, білка, що міститься в сполучних тканинах і допомагає загоєнню ран.

Постійне споживання вітаміну С допомагає швидше загоїтися ранам, відновлюватися після хірургічних втручань та запобігає появі пролежнів.

Деякі люди можуть відчувати розлад травлення

Водночас варто зазначити, що помідори не для всіх. Наприклад, якщо у вас кислотний рефлюкс, томат може спровокувати загострення, викликаючи низку неприємних симптомів, таких як печія, здуття живота або нетравлення.

Свіжі помідори містять лимонну та яблучну кислоти, які, як правило, підвищують кислотність шлунка.

Регулярне споживання свіжих помідорів сприяє підвищенню вироблення шлункового соку, що може погіршити кислотний рефлюкс.

Це необов’язково означає, що ви повинні відмовитись від споживання помідорів, але, найімовірніше, доведеться дотримуватися норми і стежити за своїми симптомами.

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