Для зниження тиску використовують народні методи. Але деякі способи можуть сильно нашкодити людині

Про це повідомляє медична спільнота “Бережи себе”, передають Новини України – НСН.

Метод зниження високого тиску – парити ноги

Варто пам’ятати що високий тиск – це серйозний медичний стан. Тому він потребує особливої уваги.

Важливо знати, що під час парення ніг периферичні дрібні судини розширюються, а артеріальний тиск тимчасово знижується. Одна справа таким чином знімати набряк носа при ГРВІ, а інша – впливати на серйозні кардіологічні стани.

Тому дозувати такий вплив не вийде, а сам він навряд довго протримається.

А знімаючи симптоми на деякий час паренням ніг, можна лише запустити проблему.

Зниження тиску – який народний метод може нашкодити організму

Ефективні методи

Кардіолог Ілона Бегларян розповіла, що зараз доступний міжнародний досвід, наявні препарати, які можна підібрати індивідуально за кардіологічними параметрами пацієнта: артеріальним тиском, частотою скорочень та ритмом серця, показниками ЕКГ та Ехо-КГ та іншими специфічними дослідженнями.

Лікарі наголошують, що немає магічної пігулки від гіпертензії. У деяких випадках ефективнішим за ліки може бути зміна стилю життя.

Наприклад корекція раціону та підвищення фізичної активності можуть допомогти знизити тиск вже за кілька тижнів. Іноді може знадобитись і більше часу. Головне – не ігноруй проблему та вчасно звертайся по кваліфіковану допомогу, аби запобігти серйозним наслідкам.

Норма показників тиску

Згідно з медичними настановами існують такі показники тиску:

130-139 і/чи 85-89 – це так званий високий нормальний тиск

140-159 і/чи 90-99 – це гіпертензія першого ступеню

160-179 і вище та/чи 100-109 і вище – гіпертензія другого ступеню

низький тиск – це все, що нижче 90/60

Для кожної людини є свій «нормальний» тиск, при якому вона не відчуває дискомфорту. Людина може відчувати лише наслідки різких перепадів тиску, що стаються укупі з іншими процесами. Може підвищуватися серцебиття, зменшуватись кровотоку через травну систему, підвищуватись тиск і рівень глюкози в крові, можливий спазм м’язів шиї і плечей.

Ще новини України: Як оформити догляд за особою з інвалідністю чи людиною похилого віку