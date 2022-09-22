Які продукти можуть довго зберігатися без холодильника – список

Під час війни вкрай важливо мати запаси продуктів, які можуть виручити у випадку перебоїв з поставками їжі. Які продукти можуть довго зберігатися без холодильника

«Дивогляд» склав список продуктів з довготривалим терміном зберігання. Про це інформує NNS

Передусім зазначимо про овочі, які зберігатимуться найдовше. Серед них картопля, буряк, морква, капуста, часник, цибуля, гарбуз, яблука.

Що можна зберігати без холодильника

Консерви (овочеві, фруктові, м’ясні, рибні, джеми, варення). Обов’язково перед придбанням зверніть увагу на термін придатності та цілісність упаковки.

М’ясо сушене та в’ялене;

Крупи (рис, гречку, кус-кус, булгур, пшеничну крупу та інше зберігайте у герметичній тарі у прохолодному сухому приміщенні), бобові (нут, сочевиця, горох);

Борошно (пшеничне можна зберігати протягом найдовшого терміну – від 3 до 6 місяців у закритому пакеті та до 1 року в морозильній камері холодильника));

Хлібні вироби (сухарі, крекери, лаваші, снеки, білий тостовий хліб, але його треба зберігати за холодних умов)

Макаронні вироби (гарно зберігаються та продаються за доступною вартістю);

Сухі супи та пюре, вермішель та лапша швидкого приготування;

Солодощі;

Дитяче харчування (суміші, каші, пюре, печиво);

Сухі сніданки та кукурудзяні пластівці;

Рослинна та кокосова олія (остання зберігається понад 2 роки), оцет (для нього потрібна герметична тара, яку треба тримати подалі від сонячних променів у темному та прохолодному місці);

Кава, чай;

Насіння соняшнику;

Сухе молоко (зберігається до 10 років, якщо тримати у герметичній ємності та у сухому прохолодному місці);

Мед (сирий нефільтрований можна зберігати приблизно рік)

Сіль, цукор, приправи та спеції (тримайте у герметичному контейнері та у темному місці без вологи);

Сухофрукти, горіхи;

Арахісове масло.

Що можна зберігати довгий час у холодильнику

Суха ковбаса, сосиски;

Ультрапастеризоване молоко;

Вареники, пельмені (в морозилці);

Морожені овочі та фрукти (в морозилці);

Сирники, запіканки;

Тверді сири.

4 продукти, які не можна зберігати у холодильнику