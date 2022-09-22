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Які продукти можуть довго зберігатися без холодильника – список

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какие продукты можно хранить без холодильника

Під час війни вкрай важливо мати запаси продуктів, які можуть виручити у випадку перебоїв з поставками їжі. Які продукти можуть довго зберігатися без холодильника

«Дивогляд» склав список продуктів з довготривалим терміном зберігання. Про це інформує NNS

Передусім зазначимо про овочі, які зберігатимуться найдовше. Серед них картопля, буряк, морква, капуста, часник, цибуля, гарбуз, яблука.

Що можна зберігати без холодильника

  • Консерви (овочеві, фруктові, м’ясні, рибні, джеми, варення). Обов’язково перед придбанням зверніть увагу на термін придатності та цілісність упаковки.
  • М’ясо сушене та в’ялене;
  • Крупи (рис, гречку, кус-кус, булгур, пшеничну крупу та інше зберігайте у герметичній тарі у прохолодному сухому приміщенні), бобові (нут, сочевиця, горох);
  • Борошно (пшеничне можна зберігати протягом найдовшого терміну – від 3 до 6 місяців у закритому пакеті та до 1 року в морозильній камері холодильника));
  • Хлібні вироби (сухарі, крекери, лаваші, снеки, білий тостовий хліб, але його треба зберігати за холодних умов)
  • Макаронні вироби (гарно зберігаються та продаються за доступною вартістю);
  • Сухі супи та пюре, вермішель та лапша швидкого приготування;

Які продукти можуть довго зберігатися без холодильника - список

  • Солодощі;
  • Дитяче харчування (суміші, каші, пюре, печиво);
  • Сухі сніданки та кукурудзяні пластівці;
  • Рослинна та кокосова олія (остання зберігається понад 2 роки), оцет (для нього потрібна герметична тара, яку треба тримати подалі від сонячних променів у темному та прохолодному місці);
  • Кава, чай;
  • Насіння соняшнику;
  • Сухе молоко (зберігається до 10 років, якщо тримати у герметичній ємності та у сухому прохолодному місці);
  • Мед (сирий нефільтрований можна зберігати приблизно рік)
  • Сіль, цукор, приправи та спеції (тримайте у герметичному контейнері та у темному місці без вологи);
  • Сухофрукти, горіхи;
  • Арахісове масло.

Що можна зберігати довгий час у холодильнику

  • Суха ковбаса, сосиски;
  • Ультрапастеризоване молоко;
  • Вареники, пельмені (в морозилці);
  • Морожені овочі та фрукти (в морозилці);
  • Сирники, запіканки;
  • Тверді сири.

4 продукти, які не можна зберігати у холодильнику

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