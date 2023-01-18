Як убезпечити автомобіль від обстрілів, чи є компенсація у випадку пошкодження – поради для водіїв

Під час війни внаслідок бойових дій можуть постраждати майно або автотранспорт українців. Як убезпечити автомобіль від обстрілів і яка компенсація передбачена у разі пошкодження

Є певні рекомендації, які допоможуть максимально убезпечити авто, які припарковані на вулиці, від пошкодження у наслідок бойових дій.

Яке місце для машини вважається найбезпечнішим під час війни та чи передбачена компенсація у випадку пошкодження, розповідає НСН з посиланням на Avtosota.

Як убезпечити автомобіль від обстрілів

Які небезпеки загрожують автомобілю

Під час обстрілів на авто можуть впасти уламки боєприпасів. На працездатність машини вплинуть насамперед ті, які потраплять у підкапотний простір і цим пошкодять безпосередньо мотор чи інше устаткування.

При потужному ударі неподалік для авто небезпечна вибухова хвиля. У таких випадках перш за все потерпає лобове скло. Також часто пошкоджуються металеві бічні панелі.

Також не варто забувати про мародерство. Вкрасти можуть, як сам автомобіль, так і деякі елементи з нього.

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