Як проходить вимушена евакуація, що брати з собою, куди звертатися – поради

В умовах війни кожен українець принаймні раз замислювався про евакуацію. Це стосується навіть тих, хто живе у відносно безпечних регіонах, з невисокою загрозою нападу. Як проходить вимушена евакуація

Особливо часто про евакуацію замислюються жителі прифронтових регіонів, які буквально сидять на валізах, але інколи не можуть зважитися покинути домівку. Як зрозуміти, що евакуація вже дійсно необхідна і як швидко зібратися і поїхати подалі від небезпеки – розповідає НСН з посиланням на “Дивогляд”.

росія не має бажання відступати від війни і продовжує нищити Україну своїми ударами. З кожним разом потужність обстрілів збільшується, так само, як і кількість ракет у небі. На росії не заперечують це і називають такі дії “гуманітарними”:

“Можна сказати, що зараз сто ракет росії у небі з майже гуманітарними цілями. Так його треба називати. Гуманітарний удар. Ракети добра”, – сказав екс-депутат держдуми росії сєргєй марков.

Ракетні удари несуть з собою руйнування не лише житлових будинків та громадських приміщень, а ще й критичної інфраструктури. Вже кілька місяців українці вимушені по кілька годин на день сидіти без електропостачання для збереження вцілілих трансформаторів та економії наявної електрики.

Як проходить вимушена евакуація

Особливо від стабілізаційних та екстрених відключень світла страждає українська столиця. Міський голова Києва Віталій Кличко розглядає варіант повного блекауту у випадку нових ракетних атак росіян. Водночас, він запевняє, що електрики і міська влада роблять все для уникнення цього.

Питання евакуації українців, зокрема киян та мешканців прифронтових територій, розглядали ще й раніше.

На що треба звернути увагу при евакуації

Сьогодні головним чинником, що зупиняє прийняття рішення про евакуацію є холодна зима. Особливо йдеться про періоди, коли температура повітря опускається до -20°С у деяких областях України.

Водночас, це може стати і причиною для більш швидкого переїзду, оскільки через відсутність електропостачання багато хто вимушений сидіти і без опалення у холодному приміщенні.

Звичайно, що найголовніше – це зважати на ситуацію у регіоні вашого перебування. Якщо ви бачите, що загроза вже близько – приймайте рішення швидко і вживайте заходів для збереження життя. У Всесвітній організації охорони здоров’я зробили прогноз щодо евакуації взимку:

“Ми очікуємо, що ще 2-3 мільйони українців залишать свої домівки в пошуках тепла та безпеки”, – йдеться у повідомленні ВООЗ.

До кого звертатися по допомогу з евакуацією

Евакуацію у різних регіонах організовують:

обласні військово-цивільні адміністрації;

місцеві органи влади;

поліція;

Державна служба України з надзвичайних ситуацій;

волонтерські організації;

гуманітарні організації (“Червоний Хрест”, “Восток SOS”, Гуманітарна місія “Пролісок” тощо);

Зокрема, керівник ГМ “Пролісок” Євген Каплін розповів, що з початку повномасштабної війни командою волонтерів було евакуйовано 10 604 жителів України. Здебільшого вони були з прифронтових зон:

“Переважна кількість людей була евакуйована з населених пунктів Донецької області через активні бойові дії у регіоні”, – сказав Каплін.

Що взяти з собою в евакуацію?

Обов’язково покладіть у свою евакуаційну валізку:

документи (паспорт, свідоцтво про народження, водійське посвідчення, документи на нерухомість тощо) та їхні копії за можливості;

кредитні картки та готівку;

одяг першої необхідності;

їжу в дорогу (горішки, шоколад, воду);

найнеобхідніші ліки;

сухі та вологі серветки;

ліхтарик з батарейками;

павербанк;

шнури та зарядки для мобільних телефонів.

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