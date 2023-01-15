Окупанти збільшують темпи депортації українців – куди відправляють насильно вивезених громадян

Центр національного спротиву повідомляє, що росія збільшує темпи депортації українців із тимчасово окупованих територій. Низка областей рф вже отримали кошти на розміщення громадян України

Про це пише Центр національного спротиву, повідомляє НСН

За інформацією Центру, режим путіна збільшує темпи депортації українців з окупованих територій під проводом “евакуації”. Кошти на розміщення українців вже отримали Воронезька, Свердловська, Курська, Ростовська області та Краснодарський край рф.

росія збільшує темпи депортації українців

“За доброю російською традицією кошти на розміщення людей розкрадають, а депортованих розміщують в антисанітарних умовах. Для людей виділяють закинуті санаторії та гуртожитки”, — йдеться у повідомленні Центру.

Зазначається, що найбільше депортують людей з окупованих районів Запорізької та Херсонської областей. Для створення підґрунтя так званої “евакуації” росіяни спочатку припиняють роботу соціальних закладів й посилюють обстріли, аби зробити життя місцевих нестерпним. Після чого оголошують спочатку добровільну, а потім примусову “евакуацію”.

Своєю чергою, Центр національного спротиву закликає українців за можливості виїжджати на підконтрольні українському уряду території.

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