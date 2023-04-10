Гроза в Україні – як правильно поводитися під час грому та кульової блискавки

Українцям розповіли, чого категорично не можна робити при перших спалахах блискавиць і як треба поводитись під час грому та кульової блискавки

Про це повідомляє НСН з посиланням на Укргідрометцентр.

Якщо ви перебуваєте у приміщенні

негайно зачиніть всі кватирки, вікна, двері, бо протяги можуть затягти у приміщення блискавку;

вимкніть електроприлади з розетки у квартирах;

не користуйтеся водогоном;

не слід умиватися над раковинами або ванними, в жодному разі не митися у ваннах;

перебувайте трохи далі від вікон де можливі протяги електроприладів труб загалом будь-якого металевого начиння;

утримуйтеся від дзвінка телефоном але, якщо це необхідно, зробіть це одразу ж після чергового грозового розряду, швидко використавши невеличку паузу до наступного розряду.

Як правильно поводитися під час грому та кульової блискавки

Якщо гроза застала вас на вулиці у полі, в лісі, на річці

не ховайтеся в невеликих спорудах, будинках, наметах і особливо серед дерев краще сховатись у якомусь заглибленні;

якщо вас двоє чи більше не скупчуйтеся в укритті разом, ховайтеся поодинці можливо ураження блискавкою спричинить трагедію одному, а не всім, бо розряд перебігає через контакт людських тіл;

бігти до сховища слід повільно і злегка, схилившись, а не увесь зріст. Розряди контактують із вищими точками, якою і може бути голова людини. Перебуваючи у сховищі ноги тримайте вкупі, а не розкидано, тим самим звузивши площу можливого ураження розрядом;

негайно треба позбутися речей які є при вас: лопати, сокири, ножів, браслетів навіть годинників. Покладіть все у захищене місце трохи далі від себе. Не лягайте на землю, бо тим самим збільшуєте площу ураження розрядом;

сядьте злегка нахиливши голову, але вона не повинна бути вища предметів довкола вас. Якщо відчули у схованці що, оточуючи вас предмети або частина споруд, скажімо, паркан наче дземчить чи якось відлунює, негайно змініть схованку що стала небезпечною;

якщо волосся на голові немов ворушиться чи здиблюється, принаймні так вам здається, теж перейдіть в інше місце, бо тут накопичуються електрична енергія, що може притягти блискавку;

Якщо гроза застала вас з довгими, особливо металевими предметами в руках вудочками, граблями, вилами не йдіть з ними, а відкладіть якомога далі від себе та перечекайте негоду;

під час грози ніколи не торкайтеся металевих споруд і залізних електроопор, опор мостів, дротяних огорож і подібних об’єктів з металу. Негайно припиніть прогулянку на велосипеді або верхи на коні. Велосипед поставте якомога далі від себе, а коня прив’яжіть. Бажано не ховатися під високими деревами і не торкатися металевого стовпа чи паркану.

Якщо гроза застала вас у човні на водоймі або ви плавали у цей час

найбезпечніше вибратися з води на берег, а якщо це неможливо намагайтеся сидіти у човні нерухомо, витягнувши весла;

вплав слід добиратися повільно спокійно, не розмахуючи руками.

Кульова блискавка: як поводитись

при перших ознаках грози зачиніть, кватирки, вікна, двері;

якщо до вас наближається кульова блискавка, стійте спокійно, затамувавши подих не робіть жодних різких рухів та не намагайтеся одразу ж тікати;

якщо кульова блискавка потрапила до вашого помешкання тримайтеся трохи далі від електроприладів та електропроводки;

якщо ви маєте в руках якийсь предмет з ізолюючими властивостями, виставте його перед собою і в такий спосіб спробуйте зупинити наближення кульової блискавки. Якщо блискавка прилипне до нього, обережно покладіть його на землю, після цього спробуйте повільно вийти з приміщення не викликаючи різких коливань, потоків повітря. Після зникнення блискавки в приміщенні як правило виникає пожежа, тому ретельно перевірте чи часом щось не горить.

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