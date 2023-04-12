Для чого потрібне перезавантаження роутера і як це правильно зробити

Роутер потребує періодичних перерв у роботі. Коли і як правильно зробити перезавантаження роутера розповідає НСН

При використанні Wi-Fi роутерів напевно багато хто хоч раз стикався з різним “гальмуванням” інтернету та збоями, у тому числі повною втратою з’єднання. Причина може бути як у виникненні проблем з боку провайдера, так і через глюк вашого пристрою, що вирішується шляхом простого перезавантаження роутера.

Як і багато складних технічних пристроїв, роутер з процесором, оперативною та флеш-пам’яттю теж потребує періодичних перерв у роботі. Так, пристрій не може забезпечити безперебійну роботу протягом тривалого часу без перезавантаження.

Річ у тім, що згодом оперативна пам’ять Wi-Fi роутера, де зберігаються пакетні дані, поступово заповнюється, що призводить до зниження продуктивності.

Проявлятися це може і в зниженні швидкості передачі даних, і в збоях сесії, і в різних глюках у роботі пристрою, а також зникненні інтернету – коли девайс продовжує працювати та відгукується на команди управління панеллю адміністратора, але мережа залишається недоступною.

Для чого потрібне перезавантаження роутера

Щоб усунути такі проблеми, часто достатньо просто перезавантажити ваш роутер. Зробити це можна у різний спосіб.

Найпростішим з них є відключення пристрою з мережі:

або натисканням кнопки живлення на роутері (зазвичай розташована на задній панелі поруч із блоком портів підключення),

або якщо витягнути шнур із розетки.

Потім слід почекати секунд 10-20 або приблизно хвилину, щоб пристрій міг повністю перезавантажитися, після чого знову включити роутер в мережу.

Можна також перезавантажити програмним способом через панель адміністратора, наприклад, якщо доступ до вашого роутера утруднений.

Для цього потрібно в браузері в адресному рядку набрати комбінацію 192.168.1.1 або 192.168.0.1, ввести логін та пароль (він вказаний у договорі з оператором, і зазвичай це admin/admin). Додамо, що часто такі дані вказані на роутері.

Далі слід в інтерфейсі “адмінки” знайти параметр “Системні інструменти” та вибрати “Перезавантаження”.

Є ще спосіб автоматичного перезавантаження за розкладом за допомогою розумної розетки, яку можна налаштувати на самостійне вимкнення та включення роутера у встановлений період часу (тут важливо звернути увагу на необхідність заміни домашньої мережі через мобільну точку доступу).

А ще подібну функцію перезавантаження за розкладом мають деякі сучасні моделі Wi-Fi роутерів, і налаштувати все можна через панель адміністратора.

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