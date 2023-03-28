Що важливо знати про зарядку телефона – 5 базових правил

Акумулятори різних моделей смартфонів мають однакові правила експлуатації – що важливо знати про зарядку телефона.
Щоб зберегти швидкість заряду та тривалість роботи телефона потрібно дотримуватися деяких правил. Про це розповідає НСН з посиланням на Телеграф.
Бажано заряджати гаджет тільки стандартним адаптером та кабелем. Якщо використовувати сторонні, можна зіткнутись з проблемою перезавантаження, повільного заряджання, перегріву.
Ще 5 основних нюансів:
- В багатьох пристроях є перевірка безпеки при підключенні пристрою до порту USB. Якщо він буде вологий — смартфон припинить заряджання. Треба від’єднати телефон і почекати, поки висохне.
- Заряджання може відбуватися швидше чи повільніше залежно від навколишньої температури та віку акумулятора.
- Акумулятори мають обмежену кількість циклів заряджання.
- Телефон та зарядку не можна накривати під час заряджання.
- Якщо телефон нагрівся під час користування та заряджання, треба припинити заряджання і перенести телефон в прохолодне місце, а взагалі — не рекомендується користуватися телефоном під час заряджання.
Додамо, багато власників мобільних пристроїв щиро впевнені, що телефон потрібно завжди розряджати до 0%. Ця помилка має під собою основу, тому що акумулятори старого типу (яких немає вже років 30) і правда «засихали», через що їх потрібно було розряджати. Але зараз так не можна робити. При повній розрядці літій-іонних акумуляторів щоразу вже через рік почнуться серйозні проблеми.
Слідкувати за зарядом не складно – для цього в смартфоні є відображення заряду у «відсотках», а сам пристрій повідомить свого власника, коли рівень енергії опуститься спочатку до 20%, а потім і до 10% (іноді до 5%). Тому потрібно лише стежити за рівнем батареї і тоді телефон прослужить довгі роки.
Однак, з метою «профілактики», все ж таки слід раз на місяць заряджати телефон на всі 100%, а потім розряджати в «нуль». Таким чином у системі відбуватиметься синхронізація даних та самої батареї. Також подібний хід знижує ризики займання акумулятора, повідомляє itech.ua.
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