Що важливо знати про зарядку телефона – 5 базових правил

Акумулятори різних моделей смартфонів мають однакові правила експлуатації – що важливо знати про зарядку телефона.

Щоб зберегти швидкість заряду та тривалість роботи телефона потрібно дотримуватися деяких правил. Про це розповідає НСН з посиланням на Телеграф.

Бажано заряджати гаджет тільки стандартним адаптером та кабелем. Якщо використовувати сторонні, можна зіткнутись з проблемою перезавантаження, повільного заряджання, перегріву.

Ще 5 основних нюансів:

В багатьох пристроях є перевірка безпеки при підключенні пристрою до порту USB. Якщо він буде вологий — смартфон припинить заряджання. Треба від’єднати телефон і почекати, поки висохне. Заряджання може відбуватися швидше чи повільніше залежно від навколишньої температури та віку акумулятора. Акумулятори мають обмежену кількість циклів заряджання. Телефон та зарядку не можна накривати під час заряджання. Якщо телефон нагрівся під час користування та заряджання, треба припинити заряджання і перенести телефон в прохолодне місце, а взагалі — не рекомендується користуватися телефоном під час заряджання.

Додамо, багато власників мобільних пристроїв щиро впевнені, що телефон потрібно завжди розряджати до 0%. Ця помилка має під собою основу, тому що акумулятори старого типу (яких немає вже років 30) і правда «засихали», через що їх потрібно було розряджати. Але зараз так не можна робити. При повній розрядці літій-іонних акумуляторів щоразу вже через рік почнуться серйозні проблеми.

Слідкувати за зарядом не складно – для цього в смартфоні є відображення заряду у «відсотках», а сам пристрій повідомить свого власника, коли рівень енергії опуститься спочатку до 20%, а потім і до 10% (іноді до 5%). Тому потрібно лише стежити за рівнем батареї і тоді телефон прослужить довгі роки.

Однак, з метою «профілактики», все ж таки слід раз на місяць заряджати телефон на всі 100%, а потім розряджати в «нуль». Таким чином у системі відбуватиметься синхронізація даних та самої батареї. Також подібний хід знижує ризики займання акумулятора, повідомляє itech.ua.

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