Багато батьків бояться вмикати кондиціонер немовлятам, аби їх не застудити. Педіатр надала роз’яснення чи можна це робити

Насправді ж, охолоджене повітря покращує сон дитини й допомагає переносити спеку. Втім треба знати кілька правил користування кондиціонером, з якими ви точно не нашкодите дитині.

Про це пише педіатр Вікторія Сіротіна в Instagram, інформує НСН.

Які особливості організму у немовлят

“Дитина народжується з не повністю сформованою системою терморегуляції, її формування відбувається протягом перших 3 місяців життя. Немовлята не можуть регулювати температуру тіла так добре як дорослі. Їхня температура тіла частково залежить від температури зовнішнього середовища. Це робить їх вразливими до перегріву”, – каже лікар.

Також вона пояснює, що охолоджене та провітрюване приміщення допомагає дитині комфортно спати, знижує ризик синдрому раптової дитячої смерті, запобігає появі пітниці і пелюшковому дерматиту.

Які оптимальні кліматичні умови для немовлят:

свіже циркулююче повітря

вологість повітря 50-70%

температура повітря не перевищує 25 градусів

Чи можна вмикати кондиціонер немовлятам – пояснення педіатра

Як правильно використовувати кондиціонер

Педіатр зазначає, що використання кондиціонера є абсолютно безпечним для малюків з народження. Втім Сіротіна радить також дотримуватись наступних правил користування пристроєм.

Щорічно обслуговуйте кондиціонер. Зверніться до технічного центру для очистки техніки.

Кондиціонер достатньо сушить повітря, тому використовуйте зволожувач повітря. Для додаткового зволоження носових ходів, можна використовувати ізотонічний сольовий розчин. Для шкіри, що схильна до атопії, використовуйте емолієнти.

Контролюйте температуру повітря. Встановіть в кімнаті термометр для вимірювання температури в приміщенні.

Тримайте дитину якомога далі від прямого потоку холодного повітря.

Надівайте дитині лише легкий бодік. Теплий одяг, шапочка та рукавички – зайві речі, якщо температура в кімнаті вище 18 градусів.

Як використовувати кондиціонер в машині

спочатку відкрийте двері на декілька хвилин, бо салон може сильно нагріватись на сонці

після чого увімкніть кондиціонер

для зволоження повітря, використовуйте портативні, маленькі пристрої

Ще новини України: В Україні очікується аномальна спека – прогноз погоди до кінця липня