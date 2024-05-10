Мікрохвильовка є практично на кожній кухні. Щоб не зіпсувати цей побутовий прилад, слід пам’ятати, що не можна розігрівати в мікрохвильовій пічі і як правильно її чистити, щоб вона не згоріла і служила довго

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на FoodOboz.

Експерти радять:

1. Не заливатие водою нагрівальні елементи, щоб почистити мікрохвильову піч від нагару, використовувати мінімум рідини.

2. Не застосовувати меламінові або металеві губки, які можуть завдати шкоди “начинкам” НВЧ.

3. Не можна використовувати миючі засоби, що містять абразивні (чистячий порошок) та отруйні речовини. Вони можуть роз’їсти поверхню мікрохвильової печі.

4. Не можна мити слюдяну пластинку, яка знаходиться на правій бічній стінці усередині вашої мікрохвильової печі. Механічна дія на слюду може призвести до її пошкодження!

Що категорично не можна розігрівати в мікрохвильовій пічі і як правильно її мити – поради

Що не можна гріти в мікрохвильовій печі:

1. Не можна включати мікрохвильову піч порожньою.

2. Не можна використовувати металевий посуд та посуд з металевим напиленням або малюнком.

3. Не можна готувати продукти більше за вказаний час. Дотримуйтесь інструкцій, інакше ваша страва загориться. Тверді продукти перед приготуванням слід проткнути виделкою або зубочисткою, щоб вони не вибухнули всередині мікрохвильової печі.

4. Не можна готувати перші страви, а також не можна використовувати піч для смаження продуктів в олії, тому що контролювати температуру в такому випадку дуже складно і є великий ризик того, що олія загориться.

5. Не можна варити яйця в мікрохвильовій печі.

6. Не можна розігрівати продукти у закритих банках, зокрема консерви, тому що вони можуть вибухнути.

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