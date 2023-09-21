4 способи перевірити сирі яйця на свіжість в домашніх умовах і в магазині

Курячі яйця є дуже цінним та корисним продуктом, який використовують при приготуванні багатьох страв. Як перевірити сирі яйця на свіжість вдома і в магазині – є 4 способи

Яйця використовують для приготування випічки, салатів, а також закусок, млинців, майонезу, оладок, намазок, омлетів та яєчні. Варто зазначити, що білок має мало калорій і не містить жиру, допомагає знизити кров’яний тиск, багатий на вітаміни групи В, а жовток містить холін (його відсутність призводить до відкладення жиру в печінці), багато корисних жирів і лецитин – основний будівельний матеріал для мембрани клітин.

НСН з посиланням на FoodOboz розповідає про 4 основні способи, як перевірити сирі яйця на свіжість в домашніх умовах і в магазині.

4 способи перевірити сирі яйця на свіжість

1. Потрушування

Просто потрясіть яйцем біля вуха. Відсутність звуків свідчить про свіжість. А наявність зайвих звуків є ознакою зіпсованого продукту.

2. Огляд на світло

Продукт необхідно піднести до джерела світла та оглянути через шкаралупу. Свіже яйце обов’язково буде однотонним, а ось вкраплення свідчить про непридатність продукту.

3. Занурення у воду

Налийте в склянку воду, додайте чайну ложку солі і обережно покладіть яйце в розчин. Свіжий продукт опуститься на дно і лежатиме на боці. Не зовсім свіжий підніметься тупим кінцем. Але якщо продукт повністю спливає на поверхню, тоді він непридатний.

4. Перевірити білок та жовток водою

Розбийте яйце і подивіться на білок, він повинен бути в’язким, а жовток – зберігати об’єм. А також зверніть увагу на запах продукту та структуру. Неприємний запах, каламутність білка – ознаки старого, непридатного продукту, який не можна їсти, щоб не отруїтися.

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