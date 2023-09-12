В Україні прогнозують підвищення цін на яйця – як зміниться вартість

В Україні прогнозують підвищення цін на яйця. З чим це пов’язано і як зміниться вартість

Ціни на яйця можуть підвищитися до 30%. Такі різкі зміни пов’язують з приходом холодів, підвищенням експортного попиту та цінами на енергетичному ринку.

Скільки будуть коштувати яйця розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

В Україні прогнозують підвищення цін на яйця – що кажуть фахівці

На думку фінансово-економічного оглядача Богдана Слуцького, на подорожчання курячих яєць вплинуть два фактори.

“Перший – це сезонний чинник, пов’язаний з приходом холодів. Другий – зростання обсягу експорту яєць на зовнішній ринок. Україна у січні-серпні 2023 року відправила на експорт 35 тисяч тонн яєць, що на 94,4% більше, ніж за такий самий період минулого року”, – розповідає експерт.

Він додає, що протягом наступних двох кварталів ціна на яйця може зрости на 25-30%.

“Таким чином середня вартість десятка першої категорії до кінця року може зрости до близько 50-52 гривень, а найвищої – наблизитися до 80 гривень”, – переконаний Слуцький.

Крім того, стрімке підвищення цін на енергоносії протягом липня-серпня призвело до росту собівартості виробництва. Тому виробники вимушені будуть підвищувати ціни на продукцію.

Скільки зараз коштують яйця

В АТБ десяток найдешевших яєць коштує 39,50 гривні, водночас найдорожчі – майже 53 гривні.

У Форі вартість одного десятка курячих яєць варіюється від 40 до 54 гривень.

У торговій мережі Novus найдорожчі яйця коштують 64 гривні за 10 штук.

А у Varus ціна за найдешевші яйця становить 45 гривень, а за найдорожчі – 70 гривень.

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