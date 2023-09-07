Стародавня українська страва, яку зазвичай готували тільки чоловіки. Спробуйте і ви!

Стародавня українська страва з овочів та різних видів м’яса, яку за традицією готували на відкритому вогні і займалися цим лише чоловіки.
Мова піде про бограч, який прийшов до нас з угорської кухні і став традиційним на Закарпатті. Це смачна і ситна страва, яку легко приготувати. Основними інгредієнтами можуть бути: кілька видів м’яса, сало, картопля, морква, цибуля, капуста кольрабі, спеції та обов’язково паприка.
Як говорить історія, бограч повинен готувати виключно чоловік, і кожен за своїм рецептом!
Варто зазначити, що бограч вважається святковою стравою, а в деяких регіонах – стравою для пікніка.
Пікантний бограч в перекладі означає «казан». І дійсно, найсмачніше він виходить у казані на відкритому вогні, а в кінці приготування ще й можна замочити в страві поліно з вогнища, аби підсилити аромат та смак «димку».
Бограч по-закарпатськи
Складові:
- Свинина – 200 г
- Яловичина – 200 г
- Свинячі реберця – 200 г
- Сиркопчена ковбаса – 80 г
- Сало – 60 г
- Картопля – 2 шт.
- Морква – 1,2 шт.
- Болгарський перець – 1 прим.
- Цибуля – 1,5 шт.
- Часник – 2 зуб.
- Паприка – 1 ст. л.
- Перець стручки стручковий – за смаком,
- Чебрець, чебрець – 1/2 год л.
- Кмин – за смаком
- Перець точі мелений – 1/2 ч. л.
- Кріп – 20 г
- Петрушка – 10 г
- Сіль за смаком
- Червоне вино – 40 мл
Покроковий спосіб приготування:
- Очистіть овочі, помийте зелень, а також свіже м’ясо ретельно промийте. Поріжте сало, посмажте.
- Розріжте реберця між кістками, інше м’ясо поріжте великими кубиками, як на плов. У свинячому жирі обсмажте попередньо нарізану невеликими кубиками цибулю до легкої рум’яності, перекладіть в каструлю мелену паприку і обсмажте на середньому вогні не більше 5 хв, помішуючи. Туди ж додайте м’ясо та реберця, перемішайте, влийте воду, щоб вона покрила всі інгредієнти. Тушкуйте на слабкому вогні.
- Поріжте всі овочі і додайте туди ж спеції. Після цього поріжте помідори і додайте туди ж разом з часником.
- Далі додайте порізані ковбаси, накрийте кришкою та готуйте ще 30 хвилин. Влийте воду та готуйте ще 30 хвилин.
Рецепт бограчу на багатті
Складові:
- Яловичини – 1 кг,
- Свинячого сала – 100 г,
- Картоплі – 1 кг,
- Цибулини – 2,
- Морква – 1,
- Болгарських перців – 2,
- Помідори – 2,
- Зубки часнику – 3,
- Томатної пасти – 1 ст. л,
- Меленої паприки – 2 ст. л,
- Кмину – щіпка,
- Чорний мелений перець за смаком,
- Сіль за смаком,
- Води – 1-2 л.
Приготування:
- М’ясо помити, обсушити і нарізати невеликими шматочками. Сало порізати дрібно.
- Картоплю порізати великими шматочками. Покришити цибулю. Болгарський перець, моркву і помідори порізати кубиками. Подрібнити часник.
- У розігрітий товстостінний казан закинути сало і обсмажити в ньому цибулю до м’якості. Додати паприку і перемішати.
- Відправити у казан м’ясо, часник і кмин. Гарненько перемішати на великому вогні, м’ясу дати схопитися.
- Потім додати склянку води, щоб м’ясо не варилося, а тушкувалось. Вогонь слід зробити слабкіше. Періодично варто помішувати м’ясо, підливати воду, щоб вона не випарувалася повністю, і готувати під кришкою 1,5-2 години.
- Коли м’ясо розм’якне, додати в казан моркву і картоплю, перемішати і готувати бограч на середньому вогні, періодично помішуючи.
- Через 10-15 хвилин додати болгарський перець, помідори, томатну пасту, посолити і поперчити. На цьому етапі слід відрегулювати кількість води до бажаної густоти бограча.
- Довести бограч до кипіння і готувати під кришкою 15-20 хвилин. Готовому гуляшу дати настоятися ще 10 хвилин.
Джерело: ФудОбоз
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