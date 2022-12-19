4 причини, чому повільно заряджається мобільний телефон – як їх усунути

Якщо повільно заряджається мобільний телефон, потрібно з’ясувати, чим саме спровокована проблема. Існує 4 причини, які можна легко усунути

Якщо акумулятор телефона повільно заряджається, не слід панікувати, оскільки це не завжди означає “смерть” пристрою.

Швидкість зарядки ще можна відновити. Про це розповідає НСН

Спочатку потрібно знайти причину, чому заряд батареї заповнюється занадто довго.

Поломка кабелю зарядного пристрою

Якщо кабель використовується вами вже пристойний час і виглядає зношеним – в ньому може відходити контакт (таке трапляється через часті перегини проводу), а це впливає не тільки на погіршення зарядки, але і може привести до пошкодження самого телефону.

Якщо кабель почав погано проводити струм, бажано купити новий зарядний пристрій.

Малопотужне джерело живлення і несправний павербанк

Якщо ви заряджаєте свій мобільний пристрій від комп’ютера або павербанка, розраховувати на швидку зарядку не доводиться, тому краще всього підключати смартфон безпосередньо до розетки через комплектний блок живлення.

Зверніть увагу, що блок живлення повинен бути фірмовий. В іншому випадку недолік потужності може виникнути на рівні підключеного в електромережу блоку живлення. У підсумку ваш телефон, що підтримує функцію швидкої зарядки, буде заряджатися в два рази довше.

Зайві оновлення та програми

Найбільш часто такі ситуації виникають зі смартфонами на базі Android, які регулярно отримують апдейти безпеки і пакети для поліпшення продуктивності мобільного пристрою.Такі оновлення цілком можуть вплинути на продуктивність батареї через недогляд розробника і внаслідок помилки, що почалася в процесі установки.

У цьому випадку буде достатньо прибрати зайві оновлення або вимкнути непотрібні програми.

Користування телефоном під час зарядки

Не “сидіть” у смартфоні під час його зарядки. Якщо користуватися телефоном, поки він заряджається, акумулятор буде навпаки розряджатися. Це призводить до скорочення “життя” аккумулятора мобільного телефону.

Дайте смартфону відпочити, поки він знаходиться на підзарядці. А ще краще активуйте «режим польоту», щоб смартфон не виконував фонові операції, поки заповнює ємність батареї. І, до речі, коли телефоном не користуються – швидкість зарядки помітно зростає.

Джерело

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