Як викликати швидку допомогу, коли відсутній мобільний зв’язок

Що робити, якщо ви погано себе почуваєте та необхідно викликати швидку допомогу? Але через постійні обстріли перебої із мобільним зв’язком.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, як діяти у такій ситуації, передає NNS.

Як пояснив міністр, оперативно-диспетчерська служба працює без перебоїв і дзвінки на “103” приймаються у всіх регіонах України. У разі відключення електроенергії диспетчерські продовжують працювати завдяки генераторам

Якщо ж громадяни не можуть додзвонитись на “103” через перебої зі зв’язком через безпосередньо мобільних операторів, тоді варто скористатися:

стаціонарним зв’язком,

регіональними мобільними інтернет-додатками,

екстреним набором на телефоні

Віктор Ляшко наголошує, що, незважаючи на масові ракетні атаки ворога, лікарні в Україні і система екстреної медичної допомоги продовжують працювати без перебоїв, перейшовши на альтернативне джерело електроенергії.

“Фактично у кожному регіоні заклади охорони здоров’я, як стаціонарні, так і центри екстреної медичної допомоги, вимушені скористатись генераторами, щоб забезпечувати свою роботу після чергової атаки російських терористів. Це вкотре доводить: маємо бути готові до всього, завжди мати запасний план на випадок аварійних відключень, а в нашому випадку йдеться про генератор у кожному закладі охорони здоров’я”, каже Ляшко.

Він додав, від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України завдяки міжнародним партнерам українські лікарні отримали понад 400 генераторів.

Ще частину медзаклади закупили самостійно або ж за кошти місцевих бюджетів та благодійних організацій

Окрім цього, МОЗ спільно зі Світовим банком запустили проєкт по закупівлі 1100 генераторів для лікарень. ВООЗ у свою чергу обіцяє надати ще 170 штук.

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