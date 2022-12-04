Яку техніку можна заряджати від акумулятора автомобіля, а яку ні

Чому одні побутові прилади можна заряджати від акумулятора автомобіля, а інші – категорично заборонено.

Автомобільний акумулятор – відносно недорогий пристрій для живлення різноманітної техніки. До того ж він набагато дешевший, ніж газовий чи дизельний генератор.

Однак під’єднувати та заряджати від нього можна далеко не все підряд.

Чому не можна підключати техніку до автомобільного акумулятора

На думку автомеханіка Андрія Маценка, є багато недоліків використання автомобільного акумулятора, якщо ви хочете поставити його вдома.

По-перше, він становить реальну шкоду для здоров’я в умовах квартири. Тобто, з нього виділяється водень у процесі зарядки.

Тому, якщо ви хочете підживити від акумулятора, скажімо, телефон або безпровідні навушники, краще винести акумулятор на балкон.

Також у будинку через використання пристрою може статися вибух, якщо ці гази, водень і кисень, будуть виділятися за наявності іскри.

А от в автомобілі акумулятор розташований у пристрої, який добре провітрюється (тому гази швидко зникають).

Чому ще не слід підключати техніку до автомобільного акумулятора

Невідповідний струм.

Акумулятор від автомобіля після першого розряду втрачає якість роботи.

Може витекти електроліт. Він рідкий, тому, якщо ви поставите акумулятор у квартирі або на балконі, його потрібно захистити від механічних пошкоджень.

Від нього не можна живити більшість побутової техніки.

За словами експерта, останній пункт має досить важливе значення.

Яку техніку можна заряджати від акумулятора автомобіля

Від автомобільного акумулятора можна живити:

ноутбук;

павербанк;

мобільний телефон;

підключати телевізор;

різноманітні лампи.

Заживити всі ці пристрої вдасться, якщо маєш перетворювач напруги (інвертор). Його необхідно приєднати до акумулятора, а вже самі пристрої – до інвертора.

Однак газовий котел, холодильник, мікрохвильовку, пральну машинку, духову піч та іншу чутливу техніку – категорично не можна.

Це – чутлива техніка, і для заряду цих пристроїв не вистачить пускової потужності. Також акумулятор при подачі енергії, наприклад до холодильника, подає неправильну, не чисту синусоїду (форму напруги).

Саме через це ваша чутлива техніка після підключення до автомобільного акумулятора може не тільки поламатися, але й згоріти.

Джерело: Факти ICTV

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